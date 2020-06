What time is it? Summer time! Endlich wieder Vitamin D und gute Laune puuur! Freut ihr euch auch schon so wie wir? Vor allem nach den letzten Monaten haben wir uns ein bisschen Erholung und Spaß deutlich verdient, oder nicht? 😋 In diesem Artikel verraten wir euch, auf welche 5 Dinge wir uns in diesem Sommer besonders freuen.

1. Autokinos 🍿

Wenn es eine coole Sache gibt, die wir in den letzten Wochen (wieder-)entdeckt haben, dann sind das auf alle Fälle Autokinos! 🚗 Eine tolle Idee, um Quality Time mit euren Liebsten zu verbringen und das voll und ganz mit einem Hauch an Vintage Feeling à la 50s und 60s. Also schnappt euch euren Boy oder Bestie und Film ab! ❤️

via GIPHY

2. Friends und Family ❤️

Vermissung hoch 126236! Diesen Sommer freuen wir uns besonders darauf, endlich Freunde und Familie aus unserer Heimat wiederzusehen! All die Facetimes und Telefonate waren wundervoll (und dringend notwendig), aber es gibt trotzdem nichts Schöneres, als die liebsten Menschen nach so langer Zeit persönlich wiederzutreffen…

Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemeinsamen Picknick mit yummy Food und leckeren Drinks wie den Emmi CAFFÈ LATTE Sorten? Apropos Wiedersehen mit Friends und Family: Wir starten gemeinsam mit Emmi CAFFÈ LATTE die kleine Aktion “miss-ion 007: Werde missAGENTIN!”. Hier suchen wir missen, die ihre besten Freunde mal so richtig überraschen möchten! Schaut hier in unserer missAPP bei den Activities vorbei. ❤️

Foto: Emmi

3. Planschen gehen

Turn up the heat, liebes Universum, denn wir wollen gerade nichts mehr, als uns endlich ein bisschen Badezeit zu gönnen! 🌊 Egal ob See, Pool oder Flussbett: Diesen Sommer werden Urlaube in Österreich zu DEM Hotspot schlechthin! Wir freuen uns schon, uns durch die schönen nationalen Badeorte zu planschen – Vitamin D und Sonnenschein sind dabei herzlich eingeladen, mitzukommen! 😋

via GIPHY

4. Wunderbare Wanderausflüge

Wie heißt es so schön? Das Wandern ist der miss’ Lust! 😜 Diesen Sommer möchten wir Berge erklimmen – und das nicht nur metaphorisch! Wir freuen uns drauf, uns endlich mal wieder auf unsere liebsten Wanderwegen zu begeben und frische Bergluft zu schnuppern. Natürlich mit ihm Gepäck: Gute Freunde und leckere Snacks. ⛰️

via GIPHY

5. Cocktails

Wenn wir an all die leckeren Cocktails denken, die es gibt, läuft uns buchstäblich schon das Wasser im Mund zusammen! 🍹 Tropische Cocktails à la Pina Colada oder Melonskis sind einfach wie Sommer gepackt in einem Getränk. Und vor allem: Gibt es etwas Besseres als laue Sommerabende mit einem hotten Date oder deinen Girls und frisch zubereiteten Cocktails in der Hand?! Wir glauben kaum! Gönnt euch, liebe missen! 😏

via GIPHY