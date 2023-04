Fans von Quadratkopf Spongebob Schwammkopf dürfen sich freuen: denn Netflix plant ein Spin-off, das noch mehr Geschichten aus der Welt von Bikini Bottom zeigt. Dabei steht ein ganz besonders beliebter Charakter im Mittelpunkt: Eichhörnchen Sandy Cheeks.

Der Film erscheint nächstes Jahr auf Netflix.

Spin-off von Spongebob Schwammkopf bald auf Netflix

Seit 1999 bringt der freundliche, gelbe Schwamm Spongebob Generationen von Menschen zum Lachen. Bis heute gibt es neue Staffeln der beliebten Serie und auch mehrere Kinofilme feierten bereits große Erfolge. Jetzt ist es offenbar Zeit, dass der Schwamm und seine Freunde die Streamingwelt erobern. Denn Netflix kündigte ein neues Spin-off der Kultfigur ein, die kommendes Jahr zu sehen sein wird. In „Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie“ dreht sich, wie der Name schon verrät, alles um das immer gut gelaunte und etwas naive Eichhörnchen Sandy.

Das Nagetier, das eigentlich eine Astronautin der NASA ist, zählt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten zu den zentralen Figuren der Animationsserie. Jetzt erhält Sandy einen eigenen Film, der sich um ihre Abenteuer drehen soll. Netflix teilte bereits ein erstes Bild des geplanten Spin-offs. „Es ist Sandys Zeit zu glänzen“, steht bei dem Posting dabei. 2024 soll der Film dann auf dem Streamingdienst verfügbar sein.

It’s Sandy’s time to shine!



Here's your first look at Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie — featuring @SpongeBob SquarePants — premiering in 2024. pic.twitter.com/ahUSAYy5Y2 — Netflix (@netflix) April 25, 2023

Über die Storyline des Films wissen wir folgendes: Alle Einwohner von Bikini Bottom werden plötzlich aus dem Ozean gehoben und müssen an Land klarkommen. Sandy, die einzige, die Erfahrung an der Oberfläche hat, macht sich gemeinsam mit ihrem BFF Spongebob auf den Weg in ihre Heimat Texas, um alles wieder ins Lot zu bringen.

Diese Gaststars sind dabei

Bereits der erste Ableger im Jahr 2004, „Der Spongebob Schwammkopf Film“, war mit „Baywatch“-Star David Hasselhoff starbesetzt. Und auch für das neue Franchise-Projekt haben sich einige Gaststars angekündigt. Schauspieler Keanu Reeves, der auch schon im 2020 erschienenen Film „SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung“ zu sehen war, soll auch in der Netflix-Version wieder dabei sein. Und auch „Jackass“-Darsteller Johnny Knoxville hat laut der Pressemitteilung des Streamingdienstes eine Rolle ergattert. Regie führt Liza Johnson, die für ihre Arbeiten an „The Last of US“ und „Dead to Me“ bekannt ist.