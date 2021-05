Top-News des Tages: Netflix hat endlich den Starttermin für die zweite Staffel von “Too Hot to Handle” bekannt gegeben. Schon bald können wir die Reality-Show wieder bingen.

Und es wird noch besser: Aufgrund des riesigen Erfolgs der Show wurde sogar schon die dritte Staffel in Auftrag gegeben.

“Too Hot to Handle”: Starttermin für zweite Staffel steht fest

“Too Hot to Handle”-Fans aufgepasst! Endlich hat Netflix den Starttermin für die zweite Staffel der Reality-Show bekannt gegeben. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Streaming-Dienstes heißt es: “Menschen, stellt eure Ventilatoren bereit, denn es wird heiß! Die 2. Staffel von ‘Finger weg!’ kommt. Und zwar sehr bald. Am 23. Juni, um genau zu sein! Ok, ich geh mich erstmal eine Runde abkühlen”. Dieses Mal wurde nicht in Mexiko, sondern auf den Turk und Caicos Inseln. Allerdings können wir uns auch in Staffel 2 natürlich wieder auf einen Haufen Singles freuen, die der Versuchung im Paradies widerstehen müssen, um die Chance auf ein fettes Preisgeld zu haben. Ob ihnen das gelingen wird? Schon bald werden wir es erfahren.

Darum geht’s bei “Finger weg!”

Für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, worum es ging: Ein Haufen Singles ist gemeinsam in einer Luxusvilla untergebracht, es wird viel gefeiert, geflirtet und getrunken und alle kämpfen um ein Preisgeld in der Höhe von 100.000 US-Dollar. Doch die Sache hat einen Haken. Denn Schmusen, fummeln und vor allem Sex ist strengstens verboten. Sobald sich jemand nicht an die Regeln hält, wird eine Strafe von der Gewinnsumme abgezogen. Überwacht werden die Kandidaten von “Lana”, eine Stimme, die den Singles immer wieder Aufgaben stellt und alle ganz genau im Blick hat.

Und wie ihr euch schon denken könnt, fällt das den Single-Boys und Girls alles andere als leicht. Denn die Versuchung ist groß und “Lana” stellt die Kandidaten jeden Tag erneut auf die Probe. Trash-TV vom Feinsten also! Wir zählen schon die Tage bis dahin!!!