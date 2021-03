Das langersehnte Warten auf die zweite Staffel der Netflix-Dating Show “Too Hot To Handle” hat bald ein Ende. Denn die Streaming-Plattform hat jetzt den Start der neuen Staffel bestätigt.

Ab Juni 2021 sind die neuen Folgen immer mittwochs zu sehen.

“Too Hot To Handle”: Neue Staffel im Juni 2021

Da schlägt unser Reality-TV-Herz gleich höher. Denn im Sommer kommt endlich die zweite Staffel der Dating-Show “Too Hot To Handle” auf Netflix. Ab Juni 2021 sind immer mittwochs neue Folgen verfügbar. Wie viele das genau sein werden und wer die neuen Kandidaten sind, weiß man noch nicht.

Darum geht’s bei “Finger weg!”

Für alle, die nicht mehr ganz genau wissen, worum es ging: Ein Haufen Singles ist gemeinsam in einer Luxusvilla untergebracht, es wird viel gefeiert, geflirtet und getrunken und alle kämpfen um ein Preisgeld in der Höhe von 100.000 US-Dollar. Doch die Sache hat einen Haken. Denn Schmusen, fummeln und vor allem Sex ist strengstens verboten. Sobald sich jemand nicht an die Regeln hält, wird eine Strafe von der Gewinnsumme abgezogen. Überwacht werden die Kandidaten von “Lana”, eine Stimme, die den Singles immer wieder Aufgaben stellt und alle ganz genau im Blick hat.

Und wie ihr euch schon denken könnt, fällt das den Single-Boys und Girls alles andere als leicht. Denn die Versuchung ist groß und “Lana” stellt die Kandidaten jeden Tag erneut auf die Probe. Trash-TV vom Feinsten also! Und wir können es kaum erwarten.

Die Kandidaten wussten übrigens auch beim Dreh der zweiten Staffel nicht, dass sie in der Reality-Show gelandet sind. So wurde den Teilnehmern der neuen Staffel vorgespielt, sie würden bei einem neuen Reality-Format das “Parties in Paradise” heißt mitmachen.

Was wurde eigentlich aus Francesca & Harry?

Francesca und Harry, die eigentlich als Traumpaar der ersten Staffel galten, sind leider längst kein Paar mehr. Die beiden hatten sogar schon Hochzeitspläne und nach dem Ende der Show hielten sie ihre Fans auf Instagram mit süßen Pärchen-Fotos über ihren Beziehungsstatus auf dem Laufenden. Doch dann kam es überraschend zum Liebesaus. Wie Francesca Farago in einem YouTube-Video mitteilte, gehen die beiden mittlerweile getrennte Wege. Laut ihr habe die große örtliche Distanz zwischen den beiden schlussendlich zur Trennung geführt. Demnach seien Harry die Strapazen ihrer Fernbeziehung am Ende zu viel geworden. Francesca ist mittlerweile übrigens wieder glücklich vergeben – ihr Herz gehört jetzt dieser Frau: