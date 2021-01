Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschman sind wieder zusammen. Das verkündete der “Dschungelshow“-Kandidat auf Instagram mit einem süßen Bild.

Außerdem bittet er seine Fans um Verständnis, dass sie ihre Beziehung jetzt etwas privater halten wollen.

Lars Tönsfeuerborn und Nicolas sind wieder zusammen

Breaking News! Nachdem sich Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann im November völlig überraschend getrennt haben, sind die beiden jetzt offensichtlich wieder ein Paar. Das verkündete der “Dschungelshow”-Kandidat auf Instagram. “Ihr Lieben, wie so oft im Leben scheinen die Dinge manchmal anders als sie sind. Und wie so oft, braucht es im Leben auch mal eine zweite Chance und diese möchte ich mir jetzt zusammen mit Nicolas Puschmann geben”, schreibt er zu einem Bild, auf dem beide Händchen halten. Fans jubeln über dieses Liebes-Reunion in den Kommentaren.

Grund für Reunion bleibt ein Geheimnis

Warum genau sich die beiden getrennt hatten, ist aber noch immer nicht ganz klar. Doch Lars schreibt auf Instagram: “Ich bin mir meiner Gefühle für Nicolas mehr als sicher”. Darüber freuen sich die Fans auf jeden Fall. Doch wie ist es eigentlich zu der Reunion gekommen? Auch das dürfte noch weiter ein Geheimnis bleiben, wie Lars Tönsfeuerborn auf Instagram schreibt. “Da wir beide keine Menschen sind, die schnell aufgeben, möchten wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen. In diesem Zusammenhang bitten wir um euer Verständnis, dass wir die Beziehung in Zukunft privater halten möchten”.

