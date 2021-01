Wer glaubt, dass Kleidung aus Kaschmir nicht leistbar ist, der irrt! Vor allem jetzt im Sale kann man super chice Kaschmir-Teile ergattern. Wir wissen bei welchen Schnäppchen ihr sofort zugreifen müsst.

Einmal in Kaschmir gehüllt und man kann den Hype nachvollziehen, denn der edle Stoff zählt zu den vielseitigsten Materialien überhaupt. Er ist butterweich, anschmiegsam und passt sich unserer Körpertemperatur an. Kein Wunder also, dass der gute Stoff heiß begehrt ist – vor allem, wenn wir jetzt im Abverkauf leistbare Trendteile shoppen können.

Diese trendigen Kaschmir-Teile kosten unter 100 Euro:

Cardigans

Der Allrounder schlechthin! Ein Cardigan darf in keiner gut sortierten Garderobe fehlen. Vor allem bunte Modelle in Unifarben bringen einen dezenten Farbtupfer in den Look. Besonders cool: Zur Jeans gestylt! Der Kontrast vom hartem Denim-Stoff und dem braven Cardigan-Schnitt machen einen trendigen Stilmix aus.

Cardigan von C&A, € 39,99

Hosen

Gerade in Zeiten von Homeoffice darf’s auch mal edler sein! Weg mit der Jersey-Hose und her mit weichen Kaschmir-Teile. Loungewear-Hosen waren das It-Piece 2020 und das wird auch heuer noch so bleiben. Und das Beste? Die Hosen können ruhig auch außerhalb von zu Hause getragen werden! Für einen angesagten Street-Style-Look einfach in weiße Sneakers schlüpfen.

Weitgeschnittene Hose von Cos, € 87,50

Hoodies

Auch Hoodies präsentieren sich jetzt in der Edel-Variante! Schluss mit auffälligen Prints und Knallfarben. Das beliebte Freizeitoberteil sieht aus feinem Kaschmir-Material chic und formell aus. Auch hier gilt: Stilmix erwünscht! Kombiniert zu Lederunterteilen wirkt der Hoodie besonders soft.