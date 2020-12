Eine Trennung muss nicht immer unbedingt das Ende einer Beziehung sein. Zwar ist es in den meisten Fällen keine gute Idee, zu versuchen, eine längst nicht mehr funktionierende Partnerschaft auf Biegen und Brechen zu reparieren, aber in manchen Fällen hat die Liebe dann doch noch eine zweite Chance verdient.

Diese 5 Anzeichen zeigen euch, ob ihr eurer Beziehung noch eine Chance geben solltet:

1. Ihr liebt euch noch

Auch wenn der Alltag manchmal ziemlich schwer auf einer Beziehung lasten kann, gibt es noch immer Momente, in denen ihr euch einfach nur umarmt und glücklich seid? Manchmal können äußere Einflüsse dazu führen, dass man auch in seiner Beziehung unglücklich ist. Ist aber letzten Endes noch immer Liebe da, habt ihr es beide verdient, auch in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben und eurer Partnerschaft noch eine Chance zu geben.

2. Ihr habt Neues ausprobiert

Ihr habt eure Beziehung beendet, getrauert und euch in neue Gefilde gestürzt. Ihr seid auf schlechte Tinder-Dates gegangen, habt gelernt wieder alleine zu sein und euch in gewisser Weise neu erfunden. Ihr habt euch darauf konzentriert, für das ihr in eurer Beziehung nie Zeit hattet und gelernt, was euch wichtig ist. Und trotzdem denkt ihr immer wieder an euren Ex? Obwohl ihr glücklich seid, könnt ihr auch nach mehreren Monaten Abstand nicht ganz loslassen? Dann ist es wohl an der Zeit, ein weiteres Gespräch zu haben und zu klären, ob man nicht wieder zusammen sein möchte.

3. Ihr seid trotz Ende der Beziehung noch immer befreundet

Trotz Trennung seid ihr noch immer gut befreundet und könnt irgendwie nicht ohne einander? Mittlerweile fragt ihr euch sogar, wieso ihr eigentlich aufgehört habt, miteinander zu schlafen? Manchmal braucht es einfach Zeit, bis man herausfindet, dass man eine andere Person doch noch liebt. Traut euch einfach auszusprechen, dass die Trennung vielleicht doch ein Fehler war.

4. Ihr seht eure Fehler ein

Auch, wenn eine Trennung im Nachhinein nicht der richtige Weg war, so hatte sie doch einen Grund. Wenn ihr einfach nur wieder dort weitermacht, wo ihr aufgehört habt, riskiert ihr, dass die Beziehung tatsächlich irgendwann vorbei ist. Hattet ihr aber genug Zeit, um über alles nachzudenken, ist das etwas anderes. Wenn ihr euch weiterentwickelt und aus euren Fehlern gelernt habt, steht euch nichts im Weg, es noch einmal miteinander zu versuchen.

5. Ihr vermisst euch und nicht nur die Beziehung

Nach einer Trennung den Ex zu vermissen, ist ganz normal. Immerhin verliert ihr den Menschen, den ihr lange Zeit geliebt habt. Manchmal ist es aber so, dass man eigentlich nur die Beziehung vermisst und das Gefühl, von jemanden geliebt zu werden. Vergeht aber einige Zeit und ihr könnt euren Ex immer noch nicht aus euren Gedanken verdrängen, ist das vielleicht ein Zeichen, dass ihr noch einmal über eure Beziehung sprechen solltet.