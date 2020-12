Lana Del Rey ist mit Sänger Clayton Johnson verlobt. Und das nur neun Monate nachdem sie sich von ihrem Ex-Freund getrennt hat.

Fans haben vor allem den riesigen Verlobungsring auf ihrem Finger bei einem Live-Auftritt bewundert.

Lana Del Rey mit riesigen Verlobungsring

Ist Lana Del Rey verlobt? Das behaupten zumindest einige Insider gegenüber dem US Weekly Magazin und dem People Magazin. Für Fans der Sängerin sind diese Gerüchte aber alles andere als überraschend, denn vor kurzem stellte die Sängerin ihren neuen Song “Let Me Love You Like A Woman” in der Tonight Show vor und dabei viel eines besonders auf: Ein riesiger Verlobungsring auf ihrem Finger.

Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite? Seit kurzem ist die Sängerin mit Clayton Johnson zusammen. Sie lernten sich über deine Dating-App kennen und sollen den Insidern zufolge unglaublich glücklich miteinander sein.

Die Sängerin selbst hat bisher noch nichts zu ihrer Verlobung gesagt. Das ist allerdings nicht sonderlich überraschend, denn Lana Del Ray ist bekannt dafür nicht viele Details aus ihrem Privatleben Preis zu geben.

Verlobung nur neun Monate nach Trennung von Ex

Die Nachricht von der Verlobung überrascht viele, denn erst vor neun Monaten hatte Lana ihre Beziehung mit dem Polizisten Sean ‘Sticks’ Larkin beendet. Immer wieder konnte man die beiden zusammen sehen und auch auf dem roten Teppich war ihr Liebster oft dabei. Warum sich die beiden getrennt haben, ist nicht bekannt. Doch was auch immer der Grund dafür war, Lana Del Rey scheint jetzt endlich ihren Mr. Right gefunden zu haben.