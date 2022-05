In vielen chinesischen Universitäten ist es üblich, dass die Studierenden auch einen Schwimmkurs ablegen. So auch an der Universität von Shanghai. Doch durch die Corona-Pandemie wird der Schwimmunterricht dort jetzt online verlegt.

Ganz zur Belustigung zahlreicher Social Media Nutzer.

Schwimmunterricht wegen Lockdown nur mehr online

Könnt ihr euch noch an euer Schwimmabzeichen erinnern? Um den Früh-, Frei- oder Fahrtenschwimmer zu ergattern, musste man einige Tests bestehen. Sei es, eine bestimmte Strecke weit tauchen, Gewichte hochtauchen oder Menschen „retten“. Der Hauptteil der Prüfungen war immer im Wasser. An der Universität in Shanghai wird dieses bewährte Konzept jetzt jedoch adaptiert. Denn durch die Zero Covid Politik in China fallen auch die Universitäten dem Lockdown zum Opfer. Der gesamte Unterricht findet deshalb online statt – auch die sportbezogenen Studiengänge.

Dass sogar der Schwimmunterricht online verlegt wird, sorgt online jetzt für jede Menge Gelächter. Denn der verpflichtende Schwimmtest für Studierende findet dadurch nicht in der Schwimmhalle, sondern zu Hause statt! Und genau diese Ankündigung sorgt selbstverständlich für einige Memes. Denn wie genau sieht denn Schwimmunterricht zu Hause aus? Brauchen jetzt alle einen privaten Pool? Eine Badewanne? Oder reichen Trockenübungen auf dem Bett? Das Internet rätselt derzeit und amüsiert sich über die scheinbar absurde Prüfungssituation.

“Shanghai U Swimming Major switches to online exam” pic.twitter.com/VDQy7FkGdj — 天下無双•宮内蛍 (@real_hotaru) May 18, 2022

Theoretische Prüfung statt praktischer Schwimmtest

Auf Weibo, der chinesischen Social Media Plattform, die Twitter ähnelt, hat der Hashtag zur Online-Schwimmprüfung bereits mehr als 120 Millionen Aufrufe. Zahlreiche User belustigen sich über die neue Prüfungsmethode und teilen Videos von sich, wie sie Schwimmübungen auf ihrem Bett machen. „Sollen die Studenten in ihren Badewannen schwimmen?“, rätselt ein Nutzer.

Aber nein, der Test findet leider nicht in der Badewanne statt, sondern vor dem Bildschirm. Denn statt dem obligatorischen 50-Meter-Schwimmtest wird einfach eine theoretische Prüfung angesetzt. Wer die Schwimmprüfung also bestehen will, muss bis zum 29. Mai einen Online-Test zur „Grundtheorie des Schwimmens“ ausfüllen. Denkt ihr gerade auch an Fragen wie: „Beschreibe Delfinschwimmen in einem Satz“ oder „Erkläre, was hinter den Begriffen ‚An, Auf, Zu‘ steckt“? Welche Fragen genau bei dem Test gestellt werden, wird logischerweise noch nicht verraten. Ob man mit diesen aber wirklich Schwimmen lernen kann, bleibt anzuzweifeln; da sind sich auch die Social Media Nutzer sicher. „Das ist einfach nur peinlich, wenn es von einer angesehenen Universität kommt“, erklärt etwa ein User. „Wie kann ein Theorietest dasselbe sein wie eine Runde im Schwimmbad?“