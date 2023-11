Let’s face it: Beautygeschenke sind niemals ein Fehler! Und weil Weihnachten immer näher rückt und wir uns bestimmt schon vor den Feiertagen mit unseren BFFs oder anderen Menschen treffen, die wir beschenken, haben wir hier ein paar Ideen, womit ihr eure Liebsten überraschen könnt.

Wer nicht mehr als 50 Euro für das Geschenk ausgeben möchte, ist hier genau richtig!

1. Geschenkbox von Rituals

Wer sich für ein Set von Rituals entscheidet, verschenkt absolute Packaging-Goals! Die duftenden Pflegeprodukte verwöhnen Körper, Geist und Seele – und machen sich außerdem super gut als Dekoelemente in der Wohnung. Wie wäre es zum Beispiel mit der Geschenkbox „The Ritual of Jing“? Darin enthalten: Duschschaum, Körpercreme, eine Duftkerze sowie Mini-Duftstäbchen. Erhältlich im Store oder online für 49,90 Euro.

2. X-mas-Set von Nivea

Freude zum Verschenken: Das Nivea-Set „Orange Garden“ versprüht orangigen Weihnachtsduft in Form von Duschgel, Bodylotion, Deo, Creme sowie Sheetmask. Dazu gibt es auch eine praktische Kosmetiktasche, in der man sämtliche Beautyprodukte verstauen und auf Reisen mitnehmen kann. Zu kaufen im Handel oder online, um 14,95 Euro.

3. Beautybox von florence by mills

Fans von Schauspielerin Millie Bobby Brown („Stranger Things“) freuen sich bestimmt über die Beautybox „Just for you: A few of my favorite things“ ihrer eigenen Skincare-Marke florence by mills. Darin enthalten sind, wie der Name bereits verrät, einige der Lieblingsprodukte von Millie. Etwa eine Volumen-Mascara, zweierlei Under Eye Patches, Mini Lip & Cheek Balm, sowie eine Feuchtigkeitscreme. Erhältlich bei Douglas sowie im Onlineshop, um 35,99 Euro.

4. Seife von Alzoe

Wer auf nachhaltig schöne Geschenke setzt, sollte sich die Produkte der deutschen Marke Alzoe mal genauer ansehen. Die Seifen werden beispielsweise aus zu 100 Prozent naturreinen Stoffen produziert – etwa die beliebte Calendula Seife. Diese enthält belebende orangefarbene Calendula-Blüten, sowie Stärke der Ringelblume. Zu kaufen online, für 15,40 Euro pro Stück.

5. Repair Creme von Paula’s Choice

Retinol zählt zu den Inhaltsstoffen, die nicht nur super wichtig für unsere Haut sind (sorgt für Glättung der Falten, wirkt gegen unreine Haut, Pickel und Aknenarben), sondern sich auch seit Jahren an der Spitze der Skincare-Trends halten. Auch die angesagte Brand Paula’s Choice führt Produkte mit Retinol. Etwa die Intensive Repair Cream – eine Hautpflege für die Nacht. Erhältlich online, für ca. 44 Euro.

6. Gesichtspflege-Set von Eucerin

Seiner Haut etwas Gutes tun? Kein Problem. Der Hyaluron-Filler von Eucerin weiß genau, was zu tun ist. Nämlich unsere Gesichtshaut frisch und strahlend aussehen lassen. Das Weihnachtsset kommt mit einer Gratis kleinen Größe, perfekt für unterwegs. Zu kaufen im Handel für 39,50 Euro.

7. Make-up-Tools von Real Techniques

Ihr wollt einen Make-up-Addict beschenken? Dann haben wir genau das Richtige für euch! Das „Chic Dreams Sponge Set“ enthält drei Make-up-Schwämme der Marke Real Techniques, die sich perfekt zum Auftragen von Foundation, Concealer sowie flüssigem Blush, Bronzer und Highlighter eignen. Erhältlich im Handel und online, um 12,99 Euro.

8. Glow Peeling von Estrid

Glowy Christmas verspricht das Zuckerpeeling All Glow’d Up von Estrid. Die Beautymarke fokussiert sich eigentlich auf alles, was mit Rasur zu tun hat, auf rein veganer Basis. Und auch das Packaging kann sich sehen lassen, wenn ihr uns fragt. Zu kaufen online für 9,95 Euro.

9. Scalp Brush von feschi

Jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, wie ultra angenehm es ist: eine Kopfmassage! Dafür braucht ihr lediglich das passende Tool – perfekt auch, um es zu verschenken. Die Haircare-Brand feschi hat da etwas Passendes im Angebot. Etwa die Scalp Brush, die für eine bessere Kopfhautdurchblutung und jede Menge Entspannung sorgt. Erhältlich im Onlineshop, um 14,90 Euro.

10. Entspannungsfluid von Willi Dungl

Apropos Entspannung! Auch Willi Dungl weiß, was wir gerade am allermeisten brauchen: Me-Time, Selfcare und jede Menge ruhige Momente. Mit dem „Bleib Entspannt“ Fluid kann man einiges dafür tun, um seinem Körper in der stressigen Weihnachtszeit eine kleine Auszeit zu gönnen. Dafür sorgen natürliche Inhaltsstoffe wie Lavendel und Melisse. Erhältlich im Handel und online, für 15 Euro.