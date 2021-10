Für alle, die gerne in filmreifen Unterkünften übernachten und es lieben, sich zu gruseln, dürfte das hier wohl zum gefundenen Fressen werden. Denn in diesen Filmlocations könnt ihr eine Nacht verbringen.

Und in der ein oder anderen Unterkunft soll es sogar spuken!

Diese gruseligen Filmlocations kann man buchen

1. Harry Potters Elternhaus

Alle Potterheads aufgepasst! Ihr könnt nämlich den Drehort besuchen, an dem “Ihr wisst schon wer” dem Leben von Lily und James Potter ein Ende setzte. Godric’ Hollow, das sagenumwobenen Geburtshaus, in dem Voldemort Harry seine Narbe verpasste, steht nämlich in Lavenham, England. Wer also dem berühmtesten “Avada Kedavra” auf den Grund gehen möchte, kann das Airbnb für 128 Euro buchen. Mit zwei Schlafzimmern und jeweils einem eigenen Bad und schnuckliger und ikonischer Wizard-Einrichtung ist diese Location tatsächlich eine Überlegung wert. Aber Achtung! Denn laut den jetzigen Besitzern soll es darin spuken. Hin und wieder erscheint ein seltsam gekleideter Mann in der Küche, der durch die Wand in den Garten verschwindet.

2. The Shining

Es ist einfach ein Klassiker unter den Horrorfilmen: The Shining. Für den Autor Stephen King diente das Hotel “The Stanley” im US-Bundesstaat Colorado als Vorbild für sein Overlook-Hotel. Und auch die Filmemacher inspirierte das Hotel für ihre Kulisse. Zwar wurde dort letzten Endes nicht offiziell gedreht, aber es erinnert schon sehr an die schaurige Filmatmosphäre. Es ist perfekt für alle Gruselfans, denn sogar das Zimmer 217 kann für 251 Euro gebucht werden.

3. Scream House

Auch diese Horror-Kulisse riss sich die Plattform Airbnb unter den Nagel. Zum 25. Jubiläum vom ersten Scream Movie kann man offiziell am Drehort in Tamales in Nord-Kalifornien von “Scream” übernachten. Ab dem 12. Oktober kann das Scream House unter dem Link gebucht werden. Und lasst euch eins sagen, es sieht exakt aus wie in dem berüchtigten Film von 1996. Also für alle Horrorfilm-Addicts: Beim nächsten Amerika-Urlaub unbedingt eine Nacht dort verbringen und einen Scream-Marathon am alten Röhrenfernseher starten.