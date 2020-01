Es gibt Menschen, die bekommen immer genau das, was sie sich wünschen. Davor hören sie nicht auf, dafür zu kämpfen. Mit viel Charme schaffen sie es, ihr Gegenüber zu überzeugen, das zu tun, was sie möchten.

Welche Sternzeichen entschlossen genug ist, um immer dafür zu kämpfen, das zu bekommen, was sie wollen, zeigen wir euch jetzt.

1. Stier

Jeder weiß, dass du stur bist – es liegt einfach in deiner Natur. Wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, dann gibst du nicht auf. Du bist so lange dahinter, bis du dein Ziel erreicht hast. Selbst, wenn man darauf hofft, dass du vielleicht irgendwann vergisst, was du eigentlich wolltest: keine Chance. Du vergisst nie! Und außerdem bist du sehr geduldig.

2. Zwilling

Du weißt genau, wie du eine Frage stellen musst um die Antwort zu bekommen, die du möchtest. Deine Neugierde ist so groß, dass du alles dafür tun würdest um das zu bekommen, was du willst. Und das sind meistens Informationen, die dir verwehrt blieben. Aber da du immer bekommst was du willst, schaffst du es auch jedes Mal, jede Geschichte erzählt zu bekommen.