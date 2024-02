Auf dem Kanal „8 Passengers“ teilte die Familien-Vloggerin Ruby Franke regelmäßig Videos über ihre Kinder und ihr Leben. Was viele jedoch nicht wussten: hinter den Kulissen litten die Kinder unter der Erziehung ihrer Mutter.

Jetzt wurde die Frau vor Gericht verurteilt.

Youtube-Account zum Thema Erziehung sorgt für Aufregung

Familien-Accounts auf Youtube und Co sind schon längst keine Seltenheit mehr. Unzählige Paare zeigen online gerne ihren Alltag, teilen ihre Erziehungsmethoden und geben Einblicke in ihr Leben als Familie. Einer dieser Accounts war „8 Passengers“. Auf Youtube teilte die Amerikanerin Ruby Franke hier regelmäßig ihre Erziehungsmethoden mit einem Millionenpublikum. Ruby hat sechs Kinder und lebte gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann; sie alle waren Teil des Contents. Der Unterschied zu den anderen Accounts: Ruby wandte extreme Methoden an, um ihre Kinder zu bestrafen; darunter etwa Essensentzug.

Als 2020 dann einer der Söhne davon sprach, dass er als Bestrafung nicht mehr in seinem eigenen Bett schlafen durfte, sondern sieben Monate lang auf einer Bean Bag übernachtete, wurden auch die Zuschauer:innen hellhörig. Es hagelte Kritik – und 2022 löschte Ruby nach der Trennung von ihrem Mann den Account. Sie startete daraufhin ein weiteres Videoprojekt – „Moms of Truth“ – gemeinsam mit der Beraterin Jodi Nan Hildebrandt. Auch auf diesem Kanal gaben sie kritische Erziehungsratschläge.

Familien-Vloggerin Ruby Franke muss vor Gericht

Das Umfeld von Ruby blieb wachsam und sowohl ihre älteste Tochter als auch Nachbar:innen alarmierten die Behörden darüber, dass die Frau ihre Kinder oftmals alleine ließ. 2023 kam es schließlich zur Verhaftung, nachdem einer ihrer Söhne aus dem Haus geflohen war und bei einer Nachbarin um Essen und Trinken gebeten hatte. Ruby musste sich vor Gericht verantworten – und der Prozess hat jetzt ein Ende. Das Urteil: Ruby Franke wurde wegen vierfachen schweren Kindesmissbrauchs zu je ein bis 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Haftstrafen sind nacheinander zu verbüßen.

Der Staatsanwalt Eric Clarke nannte die Art und Weise der Erziehung, die Ruby von Mai bis August 2023 zwei ihrer Kinder antat, eine „konzentrationslagerähnliche Umgebung“. Denn die Kinder bekamen in dieser Zeit weder ausreichend Wasser noch Nahrung oder Unterhaltung. Sie waren voneinander isoliert und hatten keine angemessenen Betten. Selbst bei extremer Hitze mussten die Kinder teils extreme körperliche Arbeit verrichten und wurden gezwungen, im Sommer stunden- bis tagelang ohne Schuhe oder Socken auf dem heißen Beton zu stehen. Außerdem wurden sie geschlagen und regelmäßig an den Händen und Füßen gefesselt, so der Staatsanwalt. „Hätte das ältere der Kinder nicht den Mut gehabt, wegzulaufen und einen Nachbarn zu bitten, die Polizei zu rufen, weiß nur der Himmel, wie lange es in dieser Situation noch hätte überleben können“, so Clarke.

Wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs verurteilt

Rubys Kollegin Jodi bekam übrigens die gleiche Strafe. Das genaue Strafmaß wird der zuständige Begnadigungsausschuss des Bundesstaates Utah noch festlegen; jedoch werden beide laut Medienberichten nicht länger als 30 Jahre in Haft verbringen.

Zuvor hatte sich Ruby vor Gericht für schuldig bekannt. In einer Erklärung vor Gericht versuchte sie, ihre Entscheidungen zu entschuldigen. „In den letzten vier Jahren habe ich mich entschieden, einem Rat und einer Anleitung zu folgen, die mich in einen dunklen Wahn geführt haben“, so die Frau bei der Urteilsverkündung. „Ich wurde dazu gebracht zu glauben, dass diese Welt ein böser Ort sei, gefüllt mit Polizisten, die kontrollieren, Krankenhäusern, die verletzen, Regierungsbehörden, die Gehirnwäsche betreiben, Kirchenführern, die lügen und lüstern sind, Ehemännern, die sich weigern zu schützen und Kindern, die missbraucht werden müssen.“

Eben diese „verzerrte Version der Realität“ blieb jedoch lange unentdeckt; auch, weil sich die Frau größtenteils isolierte. Vor Gericht zeigte sie deshalb Reue und betonte: „Für meine Babys, ihr seid ein Teil von mir. Ich habe geglaubt, dass Dunkelheit Licht ist und dass Recht falsch ist.“ Sie würde „alles auf dieser Welt“ für ihre Kinder tun, so Ruby, die dann erklärt: „Ich habe euch alles genommen, was weich, sicher und gut war.“