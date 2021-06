Schon bald können wir uns auf eine neue Sprachnachrichten-Funktion bei WhatsApp freuen. Denn angeblich testet der Messenger-Dienst ein Feature, das uns genau zeigt, wann die Nachrichten lauter und leiser werden.

Einen genauen Starttermin für die neue Funktion gibt es zwar noch nicht. Laut WABetaInfo soll es allerdings nicht mehr lange dauern.

Neue Sprachnachrichten-Funktion bei WhatsApp

Bald können wir uns wieder auf eine neue Sprachnachrichten-Funktion bei WhatsApp freuen. Gerade erst hat der Messenger-Dienst eingeführt, dass man Sprachnachrichten doppelt so schnell abspielen kann. Jetzt soll laut WABetaInfo ein neues Update in den Startlöchern stehen. Derzeit befindet sich das Feature zwar noch in Entwicklung, soll aber schon bald für alle Nutzer verfügbar sein.

Laut dem Online-Portal bekommen unsere geliebten Sprachnachrichten eine neue Anzeige. Künftig werden die Nachrichten in Wellenform, die man auch aus zahlreichen Audio-Schnittprogrammen kennt, angezeigt. Warum uns diese Funktion einiges erleichtert? Dadurch erkennen Nutzer schon im Vorhinein, wie laut die Nachricht ist oder zu welchem Zeitpunkt die Sprachnachricht plötzlich leiser wird. Darauf können wir dann reagieren und das Handy gegebenenfalls lauter oder leiser stellen. Wirklich praktisch!

Heftige Kritik wegen neuer Nutzungsbedingungen

Viele der weltweit über zwei Milliarden User waren aufgrund der Ankündigung neuer Nutzungsregeln vor kurzem ziemlich verwirrt und kritisierten den Nachrichtendienst dafür. Denn nach einem Update im Mai 2021 sollten Nutzer zustimmen, dass mehr Daten mit der Konzernmutter Facebook geteilt werden. Ursprünglich sollten WhatsApp-Nutzer, die den neuen Regelungen nicht zustimmen, den Zugriff auf Grundfunktionen verlieren.

WhatsApp betonte jedoch, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelte. Man würde den Zugriff nicht verlieren und die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorge immer noch dafür, dass niemand anderes Einsicht in die Chat-Inhalte habe. Einige Alternativen zum Messenger-Dienst erlebten deshalb einen enormen Zuwachs an Nutzer-Zahlen. Ganz so dramatisch Auswirkungen hatte die ganze Sache für WhatsApp dann doch nicht, wie eine aktuelle Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt. Demnach löschten nur drei Prozent der Befragten die App von ihrem Handy. WhatsApp bleibt also weiterhin die Nummer eins der Messenger-Dienste.