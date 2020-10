Die Slowakei will ab 15. Oktober neue Einschränkungen in Kraft setzen. Dazu gehören das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit und Obergrenzen für die Teilnehmerzahl gemeinsamer Unternehmungen, kündigt Gesundheitsminister Marek Krajci an.

Restaurants dürfen ab Donnerstag nur noch Speisen zum Mitnehmen verkaufen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Saunen werden ganz geschlossen.

Slowakei verschärft Corona-Maßnahmen

Man ziehe die Notbremse, sagte Regierungschef Igor Matovic nach Angaben der Agentur TASR gestern. Die Slowakei war bisher eigentlich gut durch die Corona-Krise gekommen. Nun steigen die Infektionszahlen aber. Lebensmittelgeschäfte und Drogerien müssen daher einen Teil ihrer Öffnungszeiten für Senioren reservieren. Alle Großveranstaltungen sind ab Donnerstag untersagt. Die Wettkämpfe der Profisportligen darf man nur ohne Publikum austragen. Die Regierung diskutiert noch über ein Versammlungsverbot für mehr als sechs Personen.

Seit Beginn der Pandemie hat man in der Slowakei rund 19.850 CoV-Fälle registriert. Es gab zudem 61 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung. Das Land hat knapp 5,5 Millionen Einwohner. Der slowakische Ministerrat hat am 30.9. den Notstand verhängt. Der Notstand steht in der Krisenplanung übrigens eine Stufe unter dem Ausnahmezustand.