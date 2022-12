Skincare-Produkte mit Retinol erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Allerdings kann synthetisches Retinol, wie ihr vielleicht selbst schon mal gemerkt habt, auch zu Irritationen führen – besonders bei zu hoher Konzentration oder falscher Verwendung. Doch sensible Hauttypen müssen nicht auf die volle Wirkstoffpower verzichten, denn Mutter Natur hat tatsächlich einige Alternativen für uns parat. Welche natürlichen Dupes es von der synthetischen Variante gibt, erfahrt ihr hier.

Und wir haben gleich drei Vorschläge für euch!

Die besten natürlichen Retinol-Alternativen

Retinol gilt seit einigen Jahren als DER heilige Gral in Sachen Skincare. Kein Wunder, denn das Anti-Aging-Wundermittel fördert die Zellerneuerung, wodurch neue gesunde Hautzellen schneller an die Oberfläche gelangen. Zudem legen Studien nahe, dass Retinol die Kollagenproduktion anregen, und sogar Hautschäden wie Falten, Trockenheit und Überpigmentierung lindern kann.

Doch leider hat die Sache einen Haken: Der chemische Inhaltsstoff kann nicht nur empfindliche Haut ganz schön reizen und für Irritationen sorgen. Auch bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und in der Stillzeit sollte man Retinol eher vermeiden. Glücklicherweise gibt es gleich mehrere natürliche Alternativen, die Retinol in Sachen Anti-Aging-Effekt um nichts nachstehen. Die folgenden drei Alternativen feiern wir ganz besonders:

1. Bakuchiol

Also Bakuchiol ist ein kleiner Alleskönner! Der Inhaltsstoff, der aus den Samen oder Blättern der Babchi-Pflanze gewonnen wird, kommt im indischen Ayurveda sowie in der Traditionellen Chinesischen Medizin bereits seit Jahrhunderten als Heilmittel zum Einsatz. Dort wird Bakuchiol hauptsächlich wegen seiner stark entzündungshemmenden und antioxidativen Qualitäten eingesetzt. Und was für unsere Gesundheit und unseren Körper gut ist, kann auch nur gut für unsere Haut sein. Das dürfte sich auch die Beauty-Branche gedacht haben, nachdem sie den Wirkstoff für sich entdeckt hat.

Ähnlich wie Retinol stimuliert Bakuchiol die Kollagenproduktion, unterstützt die Zellregeneration und -erneuerung und festigt das Bindegewebe. Ergebnis: Die Gesichtszüge erhalten ihre alte Elastizität zurück, das Hautbild wirkt glatter, Linien und Falten geglättet. Dank seiner entzündungshemmenden und antibakteriellen Wirkung lindert Bakuchiol zudem Irritationen, Hautunreinheiten und Pickel. Was kann man sich von einem Pflegeprodukt mehr erwarten?!

Editors Choice: Das Bakuchiol Face Serum von Micaraa. Bei dem Feuchtigkeitsserum wird die Power von Bakuchiol mit Hyaluronsäure, Vitamin E und Aloe vera kombiniert. Der ultimative Wirkstoffkomplex gegen einen fahlen Winterteint. Wer braucht da noch synthetisches Retinol oder? Ihr bekommt das pflegende Serum für ca. 43 Euro zum Beispiel bei Douglas.

Bild: Micaraa

2. Hagebuttenöl

Hagebuttenöl (engl. Rosehip oil) gilt als einer der wirksamsten natürlichen Beauty-Booster schlechthin! Das Wundermittel aus der Natur überzeugt mit einer reichen Fülle an Vitaminen, ungesättigten Fettsäuren, Mineralstoffen und Antioxidantien. Besonders vorteilhaft für unsere Haut: Es enthält sogenanntes Tretinoin, dessen chemische Struktur sich vom Vitamin A ableitet und das in seiner Wirkweise Retinol ähnelt. In Kombi mit dem darin vorhandenen Vitamin C hilft Hagebuttenöl damit bestens gegen Unreinheiten, spendet der Haut Feuchtigkeit und mildert Hauterscheinungen wie Dehnungsstreifen, Falten und Pigmentflecken.

Editors Choice: Vor allem jetzt im Winter ist das Beautifying Oil der österreichischen Beauty-Marke clean beauty concept unser absolutes Go-to-Produkt. Das Öl-Serum sorgt bei trockene Haut nicht nur für einen schönen Glow, sondern ist zeitgleich auch bestens für fettige Haut/Mischhaut geeignet. Es zieht nämlich super schnell ein, ohne die Poren zu verstopfen. Erhältlich ist der Pflegebooster im Onlineshop für 85 Euro.

Bild: clean beauty concept

3. Mattenbohnen-Extrakt

Ein weiterer Geheimtipp in der Beauty-Szene: Mattenbohnen-Extrakt! Zugegeben, in der Hauptpflege ist dieser Wirkstoff noch nicht ganz so häufig zu finden, wie Bakuchiol zum Beispiel. Aber er erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Denn diese Retinol-Alternative klingt nicht nur fancy, sie hat es auch ganz schön in sich. Der Inhaltsstoff regt nämlich nicht nur die Zellerneuerung an, der aus den Samen der Bohnen gewonnene Wirkstoff entspannt die Haut, wirkt Stresssymptomen wie Pickeln und Irritationen entgegen und er soll sogar Falten glätten. Wie auch die anderen beiden natürlichen Retinol-Alternativen ist Mattenbohnen-Extrakt damit einfach die perfekte Alternative, für Freunde von natürlichen Inhaltsstoffen.

Editors Choice: Die Floral Essence von The Glow ist ein feuchtigkeitsspendender Toner und Serum in einem. Mattenbohnen-Extrakt in Kombi mit Melissen-Extrakt und Probiotika beruhigen die Haut, kurbeln die Zellerneuerung an und tragen außerdem zu einem intakten Mikrobiom bei. Erhältlich ist das Serum für 39 Euro zum Beispiel bei Kussmund im Onlineshop.