Schocknachricht aus der Film- und Fernsehwelt: Der südkoreanische Schauspieler Lee Sun-kyun ist tot. Offenbar fand man den 48-jährigen „Parasite“-Star tot in einem Auto.

Zuvor war der Schauspieler aufgrund von Ermittlungen rund um Drogenvorwürfen von einigen Werbe- und Fernsehprojekten verbannt worden.

„Parasite“-Schauspieler Lee Sun-kyun gestorben

Es sind traurige Nachrichten, die uns aus Südkorea erreichen. Lee Sun-kyun, bekannt aus dem Oscar-prämierten Film „Parasite“ ist tot. Wie unter anderem die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtet, habe die Polizei in einem Park der Hauptstadt Seoul einen Mann aufgefunden, der ohne Bewusstsein in einem Auto gesessen ist. Später stellte man fest, dass die Person nicht mehr am Leben war und es sich dabei um den 48-jährigen Lee Sun Kyun handelte.

Nachdem zuvor ein Notruf bei der Polizei eingegangen ist, in dem die Frau des Verstorbenen berichtete, etwas gefunden zu haben, das einem Abschiedsbrief ähnelte, gehen Ermittler nun davon aus, dass sich Lee mutmaßlich das Leben genommen hat. Mehr ist derzeit nicht bekannt.

Polizei ermittelte wegen Drogenvorwürfen

Wie People berichtet, stand der verstorbene Schauspieler seit längerer Zeit im Fokus von polizeilichen Ermittlungen. Dabei ging es um den Vorwurf von illegalem Drogenkonsum. Nachdem in Südkorea sehr strenge Anti-Drogen-Gesetzte gelten, verbannte man Lee laut Medienberichten von einigen Fernseh- und Werbeprojekten.

Wie der Guardian schreibt, habe man Lee immer wieder zu seinem Drogenkonsum befragt. Einmal sogar bis zu 19 Stunden lang. Das Ergebnis der Ermittlungen ist allerdings noch unbekannt. Im Oktober gab der Schauspieler laut Guardian dazu ein Statement ab. „Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass ich vielen Menschen große Enttäuschung bereitet habe, weil ich in einen so unangenehmen Vorfall verwickelt war“. Dann entschuldigte sich Lee auch bei seiner Familie, die „in diesem Moment solch schweren Schmerz ertragen muss“.

Durchbruch mit „Parasite“

Während Lee Sun-kyun in Südkorea bereits seit 2001 bekannt ist, gelang ihm sein internationaler Durchbruch mit dem Film „Parasite“. Die düstere Satire gewann bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2020 als erster nicht englischsprachiger Film in der Geschichte der Oscars in der Kategorie „Bester Film“. Zudem wurde „Parasite“ als bester internationaler Film, für die beste Regie und für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet.