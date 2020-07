Die Anzahl der Tode, die sich in Brasilien aufgrund des Coronavirus ereigneten, stieg in den letzten 24 Stunden auf über 60.000. Das berichtet nun die Nachrichtenagentur Reuters.

Wie das Gesundheitsministerium zudem mitteilte, gibt es im Land inzwischen bereits fast 1,5 Millionen Infizierte.

Brasilien: Über 60.000 Todesfälle wegen Coronavirus

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Reuters, stieg die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Brasilien nun auf über 60.000. In den letzten 24 Stunden seien 1016 Menschen an dem neuartigen Virus gestorben und damit insgesamt 60.610, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der Infizierten legt um 45.482 auf knapp 1,5 Millionen zu. Das ist die zweithöchste Zahl weltweit nach den USA.

Denn in den USA kam es laut offiziellen Angaben der Johns-Hopkins-Universität in den letzten 24 Stunden zu insgesamt 52.898 neuen Infizierungen. Die Anzahl der gesamten Infektionen im Land stieg somit auf 2,682 Millionen. Zudem gibt es in den USA derzeit 128.028 Todesfälle.