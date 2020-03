Aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus sollte man derzeit eher keinen Urlaub machen. Wie man aber trotzdem einen kleinen Einblick in verschiedene Kulturen bekommt und die schönsten Strände der Welt sieht? Das Zauberwort lautet: Webcam!

Urlaub machen und das ganz kostenlos und von zu Hause aus? Webcams, die rund um die Welt verteilt sind und die schönsten Orte, Strände und auch Wildparks zeigen, machen’s möglich.

Mit der Webcam rund um die Welt

Von zu Hause aus die Abby Road in London beobachten? Im Pyjama sitzen und den Strand von Barbados sehen? Das Haifischbecken in Kalifornien beobachten? Live dabei in der internationalen Raumstation? Alles kein Problem! Webcams machen das Unmögliche möglich. Weltweit gibt es unzählige Kameras, die an beliebten Touristen-Hotspots befestigt sind und das Land von seiner schönsten Seite aus zeigen. Egal ob die kühle Brise an der deutschen Ostsee, die beeindruckenden Fjorde in Norwegen oder die Traumstrände in der Karibik, von denen man nur beim Zusehen schon einen Sonnenbrand und Lust auf Pina Colada bekommt…

Touri-Programm mal anders

Bis wir wieder problemlos Urlaub machen können, könnte es noch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit kann aber schon mal gegoogelt werden, wohin es als Nächstes geht. Kleiner Input gefällig? Starten wir den Tag doch mit einem gemütlichen Spaziergang durch den deutschen Wildpark auf der Nordsee Föhr. Weiter geht es dann mit ein bisschen Kultur: In Kalifornien kann die am längsten brennende Glühbirne betrachtet werden. Angeblich brennt sie seit dem Jahr 1901. Nach einer kleiner Mittagspause entspannen wir uns am Strand von Barbados und sehen den Wellen und der Sonne zu. Und am Abend geht’s dann hoch hinauf ins All. Dort beobachten wir das astronomische Treiben von der internationalen Raumstation aus. Und fertig ist der perfekte Urlaubstag via Webcam!