Spinat ist ein richtiges Allround-Talent: Er versorgt uns mit Eisen, gibt uns Kraft und stärkt unser Immunsystem. In Zeiten wie diesen, doppelt so wichtig! Und weil heute zufällig auch noch Gründonnerstag ist, haben wir für euch unsere Favoriten unter den Spinat-Rezepten rausgesucht. Mahlzeit!

Spinat kann man in so vielen verschiedenen Varianten zubereiten. Ob cremig, in Knödel-Form oder als Lasagne. Hier ist bestimmt für jeden etwas dabei.

Einfache Spinatknödel

Zutaten:

330 g Blattspinat

130 g Semmeln

70 ml Milch

1 Ei

1 Stk Zwiebel

1 EL Butter

1 Stk Knoblauchzehe

50 g Mehl

So geht’s:

Zuerst den Spinat waschen, abtupfen und grob zerhacken. Dann die Semmeln (je älter, desto besser) mit Milch übergießen und das Ei hinzufügen. Alles gut vermischen (funktioniert am besten mit der Hand). Anschließend Zwiebel und Knoblauch fein zerhacken, die Butter erhitzen und die Zwiebel daran glasig rösten. Nach und nach Knoblauch und Spinat hinzufügen und langsam mitrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gemisch dann zur Semmelmasse hinzufügen und kurz ruhen lassen. Danach mit etwas angefeuchteten Händen eine Kugel formen, die in etwa so groß ist, wie ein Tischtennisball. Einen großen Topf mit Salzwasser erhitzen und die Spinatknödel etwa 15 Minuten köcheln lassen. Das fertige Gericht dann mit etwas Butter servieren.

Spinatlasagne

Zutaten:

400 g Blattspinat (tiefgekühlt)

100 g Feta

1 Stk Zwiebel

2 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

1 Prise geriebener Muskatnuss

50 g Mozzarella

1 Pkg Lasagneblätter



Béchamel-Soße:

500 ml Milch

2 EL Mehl

2 EL Butter

1 Prise Salz

So geht’s:

Zu Beginn die Béchamel-Soße zubereiten. Dafür die Butter in einem Topf zerlassen und das Mehl nach und nach einrühren. Dann mit Milch aufgießen, Salz hinzufügen und mit einem Schneebesen verrühren. Die Soße dann bei niedriger Hitze für ungefähr 15 Minuten köcheln lassen.

Währenddessen Zwiebel und Feta fein schneiden. Zwiebel in Olivenöl glasig anbraten und den Blattspinat untermischen und mitbraten. Dann die Gewürze hinzufügen, Hitze verringern und Feta untermischen. Den Ofen auf 190 Grad vorheizen, eine Auflaufform mit Olivenöl einfetten. Den Boden mit den Lasagneblättern belegen, mit der Spinatmasse bedecken und anschließend die Béchamel-Soße darübergießen. Das so lange wiederholen, bis die ganze Form gefüllt ist. Zum Abschluss mit geriebenem Mozzarella bestreuen und eine halbe Stunde in den Ofen stellen.

Cremespinat mit Bärlauch

Zutaten:

1 Pkg Cremespinat tiefgekühlt

200 g Bärlauch

2 El Sauerrahm

1 EL Zitronensaft

Salz

Pfeffer

So geht’s:

Bärlauch waschen, abtupfen und grob zerhacken. Dann einen Topf mit Salzwasser erhitzen und den Bärlauch 10 Minuten leicht köcheln lassen. Anschließend den Bärlauch abseihen, kurz auskühlen lassen und fein zerhacken. Währenddessen den Cremespinat in einem Topf mit etwas Milch oder Wasser auftauen und zum Kochen bringen. Den Bärlauch, Zitronensaft und Sauerrahm dazu mischen und fein pürieren. Abschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.