„Twilight“-Star Taylor Lautner haben die meisten vermutlich als Jacob, den gutaussehenden und durchtrainierten Werwolf in Erinnerung. Doch dass der Schauspieler seit der beliebten Fantasy-Filmreihe älter geworden ist, gibt einigen Menschen im Netz wohl Anlass, den heute 31-Jährigen zu verurteilen. Denn immer wieder muss er sich Kommentare durchlesen, die allesamt eines aussagen: Taylor sei ziemlich schlecht gealtert.

Auf Instagram äußerte er sich jetzt dazu und sorgte vor allem bei einem Fan für ein richtig schlechtes Gewissen.

Taylor Lautner: „Hat mich daran erinnert, warum ich keine Kommentare lese“

Als Person des öffentlichen Lebens hat man es nicht immer einfach. Denn nahezu alles wird von fremden Menschen kommentiert. Vor allem als Teenie-Star muss man sich immer wieder anhören, wie man sich seit dem Karriere-Beginn äußerlich verändert hat. Bei „Twilight“-Star Taylor Lautner haben Fans der Fantasy-Filmreihe eine Sache ganz besonders auszusetzen: sein Alter. Beziehungsweise, wie er gealtert ist.

Anlässlich des Mental Health Awarness Month hat sich der 31-Jährige jetzt dazu entschlossen, die Sache auf Instagram zu thematisieren. Vergangene Woche seien er und seine Frau, die übrigens ebenfalls Taylor Lautner heißt, in einer Sendung zu Gast gewesen. Der offizielle Insta-Account dieser Show teilte dann ein Bild von den beiden auf seinem Kanal. Der Schauspieler hat sich dann die Kommentare unter dem Posting durchgelesen und erlebte eine böse Überraschung. „Das hat mich daran erinnert, aus welchem Grund ich seit Jahren keine Kommentare lese“, so Taylor auf Instagram.

Denn User:innen schreiben etwa: „Wo läuft denn sein Haaransatz bitte hin?“, „Oh, er altert wirklich nicht gut“ und „Verdammt, er sieht echt beschissen aus“. Andere kommentieren: „Moment mal, er sieht wirklich uralt aus, was ist denn da passiert?“, „Er sieht aus wie alter Brokkoli“ und „Er ist wie eine Rosine gealtert“. Das Traurige: all diese Kommentare befinden sich unter einem einzigen Foto von ihm.

„Das ist wirklich verrückt. Aber in dieser Welt leben wir jetzt nun mal“, so Taylor. „Was ich damit sagen möchte: wenn das vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, sogar vor zwei oder drei Jahren passiert wäre, dann hätte mich das wirklich mitgenommen und dazu geführt, dass ich mich in einem Loch vergraben und definitiv nicht mehr hinausgehen wollen würde“, stellt der Schauspieler klar.

„Wollte nicht mal zum Supermarkt gehen“

Was viele vielleicht nicht wissen: es gab eine lange Phase in Taylors Leben, in der er einfach keine Fotos von sich im Netz sehen wollte. „Ich wollte nicht mehr hinausgehen, nicht mal zum Supermarkt oder sonst wo, wo man mich fotografieren hätte können“, so der „Twilight“-Star. Er wisse, dass dies „sehr ungesund“ war und glaube, dass der Grund dafür seine Werte waren, „die in den falschen Dingen gelegen sind“, erklärt er weiter.

„Wenn du deine Werte darin misst, was andere von dir denken, dann wirst du dich auch genauso fühlen. Aber wenn du weißt, was du wert bist, wer du bist und was wirklich wichtig ist, dann machen einem solche Dinge nicht so viel aus“, stellt der 31-Jährige klar.

Taylor sei dankbar, dass er nun in der Lage ist, sich mit hasserfüllten Kommentaren auseinanderzusetzen, auch wenn ihm einige immer noch unter die Haut gehen. „Ich würde dieses Video nicht posten, wenn es mich überhaupt nicht stören würde. Aber es lässt mich nicht in Frage stellen, wer ich bin“. Abschließend bittet er all seine Fans und Menschen da draußen um eine Sache: „Bitte seid einfach nett zueinander“.

Fan entschuldigt sich bei Lautner

Mit seinem Statement-Video konnte Taylor offenbar für viel Verständnis und Betroffenheit sorgen. Denn unzählige User:innen kommentieren, wie recht er habe und dass er sich nicht unterkriegen lassen soll. Auch eine Person, die eines der oben genannten Hass-Kommentare verfasst hat, meldet sich schließlich zu Wort.

Unter dem Video von Taylor schreibt die Userin: „Ich finde es gut, dass du mich zur Rede gestellt hast. Ich hätte mich anders ausdrücken sollen und ich hatte nie vor, dich in irgendeiner Weise zu verletzen. Der Grund, warum ich das geschrieben habe, war, dass mir dadurch klar wurde, dass ich auch älter werde. Weil ich mit dir mit aufgewachsen bin, während ich dich in meinem Fernseher gesehen habe. […] Ich entschuldige mich zutiefst und werde in Zukunft auf meine Worte achten. Ich weiß, dass sie viel Schaden anrichten können. Ich wünsche dir nichts als Glück.“

Die Entschuldigung seines Fans nimmt Taylor schließlich an und antwortet: „Ich weiß es zu schätzen, dass du das sagst. Das hättest du nicht tun müssen, aber das war wirklich mutig von dir. Wir alle sagen manchmal Dinge, bevor wir denken. Da bin ich selbst auch schuldig. Aber es ist gut, daran erinnert zu werden, welche Auswirkungen es manchmal haben kann. Ich respektiere dich und ich vergebe dir vollkommen“, so die netten Worte des Schauspielers.