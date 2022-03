Dass es Anna Sorokin alias Anna Delvey nicht an Geschäftssinn mangelt, durften wir schon in der Neftlix-Serie sehen. Auch hinter Gittern zu sitzen, hindert sie nicht daran, kreative Geschäftsideen zu entwickeln. Jetzt verdient sie ihr Geld damit, Zeichnungen von ihr für hohe Summen zu verkaufen.

Im April soll sogar eine exklusive Ausstellung ihrer Werke geplant sein.

Anna Sorokin verkauft Zeichnungen für 10.000 Dollar

Als Betrügerin erschlich sich Anna über Jahre hinweg mehrere hunderttausend Dollar, weshalb sie sich auch vor Gericht verantworten musste. Derzeit wartet die Fake-Erbin auf ihre Abschiebung nach Deutschland und befindet sich noch hinter Gittern der US-Einwanderungsbehörde. Doch um sich offenbar für ihre Zeit nach dem Gefängnis finanziell abzusichern, überlegte sich die Betrügerin anscheinend ein neues vielversprechendes Geschäftsmodell.

Nun verkauft sie nämlich von ihr gezeichnete Kunstwerke aus dem Gefängnis. Aber die sind alles andere als billig. Denn die 31-Jährige verlangt für eines der Bilder um die 10.000 Dollar. Was den hohen Preis rechtfertigt? Das ist nicht ganz klar. Laut Bild-Zeitung soll sie mehrere Skizzen von sich selbst gemacht haben, wie sie sich im Gefängnis-Hof sonnt oder wie sie ein rotes Kleid trägt und ironisch nach einer Bitcoin-Spende fragt.

Große Ausstellung im April geplant

Die Hochstaplerin hat sogar schon einige Fans an Land gezogen. So auch Boris Beckers Sohn Noah. Der steht offenbar im regen Kontakt mit der Deutsch-Russin und plant angeblich eine Ausstellung gemeinsam mit ihr in München, so die Bild. Fünf ihrer Kunstwerke wurden bereits bei einer „Free Anna Delvey“-Ausstellung vorgestellt.

Ein Bekannter namens Chris Martine kümmert sich derzeit um den Verkauf von Annas Knast-Kunst. Für April planen die beiden sogar eine größere Ausstellung in New York mit rund 20 Werken. Dort seien allerdings nur exklusive Gäste eingeladen, wie Chris der New York Post verrät. „Anna will dazu nur Promis und VIPs einladen. Ihre Kunstwerke sind mehr als nur visuelle Elemente, es steckt hinter jedem auch eine Story. Und wer die Bilder sieht, weiß sofort, dass sie wirklich Talent hat“, so der Kunstvermittler.