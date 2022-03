Die Fehde zwischen Influencerin Yeliz Koc und der Familie ihres Ex-Freundes Jimi Blue scheint noch nicht vorbei zu sein. Denn jetzt schaltet Natascha Ochsenknecht eine Anwältin ein. Der Grund: Yeliz soll Rufmord begangen haben.

Natascha sehe mittlerweile keine Alternative mehr, daher hat sie sich für rechtliche Schritte entschieden, schreibt sie auf Instagram.

Yeliz Koc wettert erneut gegen die Ochsenknechts

Der Streit zwischen Yeliz Koc und der Familie Ochsenknecht geht nun schon einige Monate. Bisher konnten beide Parteien ihre Angelegenheiten jedoch ohne Anwälte klären. Doch für Familienoberhaupt Natascha ist jetzt offenbar Schluss mit lustig. Sie schaltet wegen Yeliz eine Anwältin ein. Denn die Influencerin hat im Podcast „Bad Boss Moms“ erwähnt, dass eigentlich Yeliz und ihre Schwester/Managerin für das Format „Diese Ochsenknechts“ verantwortlich seien.

„Familie Ochsenknecht möchte das nicht wahrhaben: Meine Schwester hat das Ganze zustande gebracht. Sie hat das Format besorgt“, so Koc. Außerdem sei sie aus der Produktion „rausgeekelt“ worden. Die Sky-Serie zeigt das Leben der Großfamilie Ochsenknecht, samt Höhen und Tiefen.

Der Behauptung von Yeliz widersprechen jedoch den Aussagen der Produktionsfirma sowie des Streamingdiensts Sky. Beide beteuern, dass Natascha Ochsenknecht die Idee für die Familiendoku hatte. Yeliz sei lediglich in einem sehr „frühen Konzeptstadium“ der Show eingeplant gewesen.

Natascha Ochsenknecht: Jetzt kommt die Anwältin

Dass Yeliz jetzt aber in aller Öffentlichkeit erzählt, für die Sendung verantwortlich zu sein, ist wohl zu viel für Natascha. „Ab jetzt werden wir per Anwalt gegen diese Verleumdungen vorgehen“, so Ochsenknecht gegenüber der Bild. Auch auf Instagram sagt die 57-Jährige, was Sache ist: „Trotz Gesprächen und bitten [sic] werden seit Monaten immer wieder über unsere Familie, über Jimi und über mich Lügen verbreitet“, schreibt die Designerin.

Dadurch sei ihre Familie zum wiederholten Male Drohungen ausgesetzt. „Das ist Rufmord“, so Natascha. Es bereite ihr zwar Herzschmerzen und es tue ihr wirklich leid, dass sie diesen Schritt gehen müsse, „aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Die ersten Fakten stehen hier und um alles andere kümmert sich unsere Anwältin“, steht unter dem Posting auf Nataschas Instagram-Account.

Wie ist das Verhältnis zu Jimi Blue?

Dass sich Yeliz und die Familie Ochsenknecht heftig streiten, ist nichts Neues. In den letzten Monaten vor der Geburt ihrer Tochter Snow Elanie ging es hauptsächlich darum, wer wen fertig macht, ob Vater Jimi Blue bei der Geburt dabei sein darf und was zur endgültigen Trennung der beiden geführt hat. Eine Klärung in aller Öffentlichkeit gab es nicht, dafür schienen sich die jungen Eltern aber im Privaten ausgesprochen zu haben.

Denn nach dem heftigen Rosenkrieg schien sich das Ex-Pärchen wieder etwas anzunähern. Es gab sogar einen gemeinsamen Urlaub als Patchworkfamilie. Doch nach dem Krach mit Natascha könnte der Streit jetzt wieder von vorne losgehen …