Erste Dates sind eine Herausforderung und danach fragt man sich immer, ob es mit ihm vielleicht funktionieren könnte. Das lässt sich ganz leicht herausfinden, und zwar schon beim ersten Date.

So erkennst du schnell genug, ob der Kerl zu dir passt, oder vielleicht nur eine Affäre ist:

Ähnliche Interessen beim ersten Date

Beim ersten Date findet man ziemlich schnell heraus, was der andere gerne macht. Natürlich ist es wichtig, dass man sich in einigen Sachen einig ist. Wie zum Beispiel bei Urlaubsvorlieben, Kulturbegeisterung und Essensgeschmack. Wenn man sich da uneinig ist, dann kommt es während der Beziehung deshalb immer wieder zum Streit. Allerdings können auch zu viele Gemeinsamkeiten ein Problem werden. Denn wenn beide zu 100 Prozent gleich sind, dann gibt es in genau diesen Punkten immer wieder Reibereien, weil sich jeder durchsetzen will. Also: Gemeinsamkeiten sind wichtig, aber nicht in allen Punkten.

Diese drei Lebenseinstellungen sollten zusammenpassen

Natürlich ist es wichtig, dass Gefühle für dein Gegenüber da sind. Aber abgesehen davon gibt es drei Faktoren, die zeigen, ob ihr zusammen passt:

Besitzt man die gleichen Wertvorstellungen und hat man eine ähnliche Weltanschauung, dann kann eine Beziehung auch gut funktionieren.





Auch der Spaß ist nicht zu vernachlässigen. Bringt er mich zum Lachen und haben wir Spaß zusammen? Wenn du diese Fragen mit JA beantworten kannst, dann kann das wirklich klappen.





Kannst du mit deinem Gegenüber auch gemeinsam Probleme lösen? Auch ähnliche Lebensziele zu haben ist unglaublich wichtig für eine erfolgreiche und harmonische Beziehung.

Sich selbst gut kennen

Der wichtigste Punkt ist natürlich, sich selbst gut zu kennen. Denn nur so kann man wissen, was man sich für einen Partner wünscht. Außerdem kann man beim Dating nur man selbst sein, wenn man auch weiß, wer man ist. Das ist das Grundrezept für jedes gute Date. Wenn du dich selbst kennst, kann das Daten schon losgehen.