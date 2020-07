Gestern Abend (29. Juli) war es wieder mal so weit. Zum zweiten Mal zeigte RTLZWEI zwölf deutsche Realitystars, die sich in sonderbaren Wettkämpfen unter der Sonne Thailands duellieren. Auch in der gestrigen Folge ging es bei “Kampf der Realitystars” wieder ordentlich zur Sache.

Und wie könnten wir den Zoff, die heißen Flirts und den größten Ausraster der TV-Geschichte besser Revue passieren lassen, als mit den lustigsten Tweets zu Episode Zwei. In diesem Sinne: Los geht’s! 🙌

Cathy Hummels

Unter den Twitter-Usern scheint die Moderatorin der Show, Cathy Hummels, eher wenig Begeisterung zu finden. Denn viele Zuschauer sind anscheinend sehr gelangweilt von der monotonen Stimme der Spielerfrau und finden ihren Auftritt bei “Kampf der Realitystars” eher überflüssig als notwendig. Hier ein paar Beispiele:

Cathy Hummels ist lateinisch und bedeutet talentfrei #kampfderrealitystars — Christoph Kerls (@HerrKerls) July 29, 2020

Statt Cathy Hummels als Moderation einzustellen, hätten sie lieber den Wendler einschleusen sollen. Der hätte das sicher auch für weniger Geld gemacht #kampfderrealitystars pic.twitter.com/GRbbPgqDK5 — Tamara (@Tamara31058239) July 29, 2020

Ist Cathy Hummels in Wahrheit Alexa? #KampfderRealitystars — stєfαníє s. 🐝 (@stefanie_579) July 29, 2020

Eindeutig ich, wenn sie Cathy in der 2. Staffel durch eine Moderatorin ersetzen. #KampfderRealitystars pic.twitter.com/gzDTsRwtrm — のᴀƴᴅʀϵᴀʍϵʀ (@Tom_Fox81) July 29, 2020

Die Zwillinge

Yana und Tayisiya Morderger, von ihren Mitstreitern liebevoll auch “die Zwillinge” genannt, sind seit ihrer Ankunft auf der Insel das Gesprächsthema Nummer Eins auf Twitter. Auch in der Sendung sorgen sie gestern Abend (29. Juli) mit ihren synchronen Sätzen und ihren seltsamen Auftritten wieder mal für viel Aufsehen. Die Twitter-User haben bereits eine klare Meinung zu den beiden Blondinen: die Grusel-Zwillinge sind verrückt.

"Ich habe Angst vor den Zwillingen aus #kampfderrealitystars"



Therapeut: "Die Zwillinge wollen nichts böses. Die sind ganz harmlos"



Die Zwillinge: pic.twitter.com/4j10F4sCvz — 💥Sabrina💥 (@Jisimnisabrina) July 29, 2020

Ich ertrage die Zwillinge nicht noch länger. #kampfderrealitystars pic.twitter.com/VZ81bgluKH — Ahoi Amy ⚓️✨ (@Amy_Never) July 29, 2020

Der Gruppen-Boykott mit großem Ausraster

Wir erinnern uns alle: Eigentlich fing die Ankündigung für das Gruppenspiel mit jeder Menge Cocktails und zwei Strohhalmen zunächst noch harmonisch an. Als allerdings das Wort Spucke ins Spiel kam, rastete Jürgen Milski aus und zeigte allen, wie laut er schreien kann. Ach ja, und dann sind auf einmal alle auch aus Solidarität gegangen und keiner hat am Ende gespielt. 😅

Hier die lustigsten Tweets zum Ausraster:

Wenn der Lehrer einen unangekündigten Test schreiben will. #KampfderRealitystars pic.twitter.com/Sz5YoXIcgk — anredo (@anredo) July 29, 2020

„Jeder Mensch hat ein bisschen Würde“ – Betonung auf bisschen #kampfderrealitystars pic.twitter.com/vAAoBIkd6P — ThoThoTho (@2020suckssohard) July 29, 2020

Sein wir ehrlich die hätten es gemacht wenn Jürgen nicht ausgeflippt wäre. #kampfderrealitystars — Swenja 😷☕ (@Fmerob) July 29, 2020

“Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand”: ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.