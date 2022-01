Wehmütig blicken wir auf das Datum und fragen uns: Na hoppala, wo sind denn die letzten paar Jahre hin? Jammern hilft nichts, das lässt uns nämlich auch nicht mehr jünger werden. Also lasst uns einfach mal in Nostalgie schwelgen. Hinsetzen und anschnallen: Los geht die wilde Reise durch unsere Zeiten als Teenager, vorbei an den Dingen, die wir alle noch von früher kennen.

1. Die Krocha-Zeit

„Bam oida, fix oida, krochen geh‘ ma!“ Gut, wir haben nicht alle so miteinander gesprochen, ABER jeder kannte zumindest eine Person, die dem Krocha-Style komplett verfallen war. Grelle Neonfarben, Tops kombiniert mit Hahentrittmuster-Schals im Club und leicht orange gebräunte Haut dank Solarium waren nur ein paar der Markenzeichen eines „Krochas“. So kurzlebig diese Phase auch war: Der Cringe-Alarm, wenn man an diese Zeiten denkt, ist heute noch gigantisch hoch!

Funfact dazu: Die Krocha-Szene wurde in Österreich erfunden und (oh Wunder) schaffte es auch nicht über die nationalen Grenzen hinaus sich zu etablieren. LOL

2. Premium Content TV deluxe

Mein Gemeindebau, Bauer sucht Frau oder Teenager werden Mütter: Alle, die noch keine der aufgezählten TV-Highlights gesehen haben, sind Kulturbanausen. Oder vielleicht zu alt. Punkt. Aus. Keine Diskussion.

Vielleicht geben wir es nicht so offen zu, aber auch noch heute gönnen wir uns regelmäßig einer dieser Serien – oder bingewatchen diese nachträglich. Who am I to judge? Zu unseren Freunden sagen wir aber natürlich, dass wir eine National Geographic Dokumentation über Ringelnattern konsumiert haben. Eh klar! Aber so ganz unter uns: Ab 6. Jänner starten auf ATV.at die neuen Folgen der mittlerweile 16. Staffel von Teenager werden Mütter! Geil, Vorfreude pur! Denn auch diesmal gibt es Dramen, viele Liebes-Ups and -Downs und auch ganz viele schöne Momente! Also unbedingt einschalten! <3

3. Myspace

„Wie, ich bin nicht unter deinen TOP-Freunden?“ Ein Satz, den wir damals vielleicht viel öfter gehört haben als uns lieb war. Mit Beginn des digitalen Zeitalters waren wir die erste Generation, die sich über das Web ausgetauscht hat – ohne vielleicht im Klaren zu sein, dass dieses nie vergisst. Und so finden wir auch heute noch einige peinliche Einträge, Fotos oder Status-Updates von früher. In diesem Sinne: „Hdgdl schadzZzZz, muss leider off. <3“

4. Songs via Bluetooth

Wenn wir schon bei der Digitalisierung sind: Der Satz “ Oh, kannst du mir das Lied vielleicht via Bluetooth schicken?“ gehörte zum gängigen Sprachgebrauch. Und dann saß man da, gefühlt eine Ewigkeit, um sich gegenseitig das neue Justin Bieber Album zu senden, welches man illegal auf irgendeiner schwindligen Internetseite gedownloadet hat. Ach, das waren noch Probleme! 😉

5. Der Kiddy Contest

„Schnitz dir ’nen Wanderstab und geh mit ihr dahin wo der Pfeeeeffer wächst!“ Zugegeben: Very dramatic für eine damals gefühlt 12-Jährige, aber dieses Kinderformat zeichnete sich immer mit sehr originellen und lustigen (aber leider auch sexistischen) Songtexten aus. Heute fragen wir uns nur: Was haben wir da damals alles mitgesungen? Und wieso um Himmels Willen haben uns unsere Eltern früher erlaubt, tatsächlich für unsere Favoriten anrufen zu dürfen? Absoluter Mindfuck.

