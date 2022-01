Große Sorge um Gigi D’Agostino! Erst im Dezember machte der Star-DJ seine schwere Krankheit öffentlich. Jetzt zeigt er sich in sichtlich schlechtem Zustand und mit Rollator auf Instagram.

Zu dem Posting schreibt er: „Ich hoffe, dass dieses neue Jahr mir etwas Frieden und Kraft geben wird.“

Gigi D’Agostino leidet an schwerer Krankheit

Seit den 90er Jahren gilt Gigi D’Agostino als Weltstar. Seine Hits „L’Amour Toujours“ und „The Riddle“ machten ihn zu einem gefeierten Weltstar. Und auch jetzt, 20 Jahre später, ist der 54-Jährige mit seinen neuen Songs „In My Mind“ und „Hollywood“ wieder in die Charts eingestiegen. Eigentlich ein großer Grund zur Freude für den Italiener, wäre da nicht die schwere Krankheit, die Gigi scheinbar schon seit längerem begleitet.

Am 17. Dezember, genau an seinem Geburtstag, teilte der Musikproduzent eine traurige Nachricht mit seinen Fans. Auf Instagram schreibt er: „Leider kämpfe ich seit einigen Monaten mit einer schweren Krankheit, die mich aggressiv beeinträchtigt hat. Es ist ein ständiger Schmerz, er gibt mir keine Ruhe.“ Dann schreibt er weiter, dass ihn sein Leiden sehr schwach gemacht hat. „Aber ich kämpfe weiter … ich hoffe, etwas Erleichterung zu finden“, so der DJ.

DJ zeigt sich mit Rollator

Während seine Fans inständig hoffen, dass sich der DJ bald von seiner Krankheit erholt, schockt Gigi jetzt mit einem weiteren Posting auf Social Media. Das Bild zeigt den 54-Jährige stark abgemagert und in einem sehr schwachen Zustand, während er sich auf einem Rollator abstützt. „Ich hoffe, dass dieses neue Jahr mir etwas Frieden und Kraft geben wird. Eine Umarmung voller guter Wünsche für euch alle. Ich danke euch für eure Gedanken“, schreibt der Italiener dazu.

An welcher schweren Krankheit er leidet, hat Gigi nicht verraten. Seine Fans spenden ihm jedoch Kraft. Unter dem Posting sind motivierende Worte, wie „Gib nicht auf, Legende“ und „nur Mut, Gigi“ zu lesen.