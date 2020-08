Das perfekte Date ist nicht immer einfach zu organisieren. Vor allem in der aktuellen Situation gibt es viele Einschränkungen bei Veranstaltungen.

Damit wir diesen Sommer aber nicht auf romantische Zweisamkeit verzichten müssen, haben wir hier ein paar Date-Ideen für euch:

1. Picknick im Park

Ihr wisst nicht mehr so genau, wo jetzt überall Maskenpflicht herrscht und wo nicht? Damit ihr euren Partner auch ganz bestimmt das ganze Date über sehen könnt, verbringt die Zeit am besten draußen. Was gibt es Schöneres als ein Picknick im Park oder auf einer freien Wiese? Wer den ganzen Tag zusammen verbringen möchte, kann davor ja noch das Essen gemeinsam zubereiten. Auf diese Weise lernt man sich bestimmt viel besser kennen und außerdem kann man das schöne Sommerwetter genießen.

2. Bootsfahrt

Ihr wohnt in der Nähe eines Sees oder Flusses? Dann packt euer Paddel ein und geht Bootfahren. Denn egal ob Kayak, Motorboot oder Tretboot: Am Wasser kann man die Zeit zu zweit so richtig genießen. Außerdem kann man sich ein ruhiges Plätzchen für mehr Privatsphäre suchen. Wer etwas mehr Unterhaltung haben möchte, kann sich die vielen Angebote von Schifffahrtsunternehmen ansehen. So kann man am Bregenzer Bodensee etwa einen Sommerabend auf dem Schiff inklusive 4-Gänge-Menü genießen. Und an der Alten Donau in Wien gibt es diesen Sommer zum Beispiel das Angebot eines schwimmenden Konzertsaals. An mehreren Abenden kann man da auf Booten klassische Konzerte besuchen.

3. Ballspielen

Im Boot herumsitzen ist euch zu langweilig? Dann schnappt euch einen Volleyball oder einen Basketball und geht euch gemeinsam sportlich betätigen. Wer nicht gut darin ist, ein rundes Objekt zu manövrieren, kann auch zu Federball greifen. Spaß-Faktor garantiert.

4. Spieleabend am Balkon

Netflix und Chill ist euch zu klischeehaft? Wie wär’s mit Activity und Chill? Oder Uno und Chill? Ladet euer Date doch einfach zu euch auf den Balkon für einen Spieleabend ein. Nach ein paar Gläsern Wein kann sogar “Mensch ärgere dich nicht” lustig werden und wer weiß, vielleicht habt ihr am Ende Lust auf Strip-Poker. Aber aufpassen, dass euch die Nachbarn nicht sehen;)

5. Weinwandern

Sonne, Wandern, Wein! Was soll man da noch sagen? Buschenschanken und Heurigen haben auch heuer wieder geöffnet. Die angegeben Öffnungszeiten könnten aber aufgrund von Corona etwas abweichen. Am besten sich vorher erkundigen.