In einem neuen Instagram-Post übt Superstar Britney Spears fleißig an ihrem Gesang und verrät, dass ein musikalisches Comeback bevorsteht. Denn derzeit arbeite sie an neuen Songs.

Gleichzeitig betont sie aber auch, welche Auswirkungen die Vormundschaft ihres Vaters auf ihre Karriere hatte.

Britney Spears teilt Gesangsvideo

Nach dem Ende ihrer Vormundschaft scheint Britney Spears die Zeit zu nutzen, um an sich selbst zu arbeiten – und vor allem mehr über sich selbst zu erfahren. Einen Einblick in ihr Leben als #FreeBritney gibt sie jetzt auf Instagram und schreibt: „Leute, ich habe das heute erst realisiert. Nach dem, was meine Familie vor drei Jahren versucht hat, mir anzutun … musste ich mein eigener Cheerleader sein!!!! Gott weiß, dass sie das nicht waren … also habe ich mich einfach selbst informiert und das habe ich gefunden.“

Was sie daraufhin schreibt ist ein Auszug ihrer Künstlerbiographie bei dem Musiklabel RCA Records. In diesem wird Britney als „mehrfach mit Platin und einem Grammy ausgezeichnete Pop-Ikone“ bezeichnet, bevor ihre großen Erfolge – wie etwa 70 Millionen verkaufte Alben in den USA und 100 Millionen verkauften Alben weltweit – aufgelistet werden. Fakten, die Britney sich scheinbar wieder vor Augen führen musste.

Denn wie sie in der Vergangenheit bereits betonte, hatte die Vormundschaft ihres Vaters schwere Auswirkungen auf ihr Leben. Vor Gericht nannte sie die Vormundschaft etwa „missbräuchlich“, erzählte, dass sie kaum eigene Entscheidungen über ihre Karriere oder ihren eigenen Körper treffen durfte.

Neue Musik als Seitenhieb gegen die Familie?

Das alles möchte sie jetzt wohl nachholen. Nach einem Urlaub mit ihrem Verlobten Sam Asghari ist ihr nächstes Ziel scheinbar ein musikalisches Comeback. Denn zu dem Text postet Britney ein Video, in dem sie diverse Stimmübungen und Vocal Runs macht. Eine Showeinlage, mit der sie sich selbst beweisen will, was sie noch alles kann. Aber auch andere sollen ihr Talent sehen.

„Ich bewerbe mich nicht für irgendetwas!!!! Ich erinnere mich selbst und die Welt daran, wer ich bin!!!!“, schreibt sie. „Ja … ich werde mein eigener Cheerleader sein … warum???? Ich bin hier, um meine weiße ’noble‘ Familie daran zu erinnern, dass ich weder vergessen habe, was sie mir angetan haben, noch werde ich es jemals vergessen!!!!“

Letztes Album 2016

Ihr Comeback dient also auch als ein kleiner Seitenhieb gegen ihre Familie. Denn obwohl Britney eigentlich versichert hatte, nicht mehr zu touren und ihre letzten Shows während der Vormundschaft sogar abgesagt hatte, trifft Britney jetzt die Entscheidung, doch wieder zu singen. Und damit nicht genug: Sie schreibt sogar, dass sie aktiv an neuen Songs arbeitet.

Es wären die ersten neuen Songs seit ihrem Album „Glory“ aus dem Jahr 2016. 2018 gab es zwar Pläne für ein Album, an dem Britney auch aktiv gearbeitet haben soll. Ob es tatsächlich zu Studioaufnahmen kam, ist jedoch bis heute unklar. Wird also höchste Zeit für neue Britney Songs. Den Text zu ihrem Gesangsvideo hat sie mittlerweile übrigens entfernt. Aber wer weiß, vielleicht will sie mit ihrem Comeback auch einfach nur komplett überraschen.