In einem neuen Interview erklärt Chris Martin, wann Coldplay das letzte Album veröffentlichen wird. Danach soll es keine neue Musik der Band mehr geben.

Ist das das Ende von Coldplay?

Letztes Album 2025

„Unser letztes richtiges Album wird 2025 erscheinen“, sagt Chris Martin im Gespräch mit BBC Radio 2. Ein Schock für alle Fans. Denn gerade 2021 war für die britische Band ein enorm erfolgreiches Jahr. Ihre Zusammenarbeit mit BTS verschaffte ihnen internationale Aufmerksamkeit und einen Nummer eins Hit in den amerikanischen Billboard Charts.

Doch neue Musik soll es nur mehr bis 2025 geben. Einen kleinen Trost hat Chris Martin aber für die Fans. „Danach werden wir nur noch touren.“ Ganz von der Bildfläche wird Coldplay also nicht verschwinden. „Vielleicht werden wir ein paar gemeinsame Sachen machen, aber der Coldplay-Katalog ist dann sozusagen zu Ende“, erklärt Martin.

Noch drei Coldplay-Alben geplant

Für viele Fans dürfte dieser Plan übrigens keine Überraschung sein. Denn immer wieder betonte Chris Martin in der Vergangenheit, dass er konkrete Pläne für Coldplay habe. Zwölf Alben sollen insgesamt erscheinen, 2021 gab es mit „Music of the Spheres“ die Nummer neun.

„Es ist eine Menge, alles in diese Alben zu stecken. Ich liebe es und es ist erstaunlich, aber es ist auch sehr intensiv“, erklärte Martin im Oktober gegenüber NME. „Weil ich weiß, dass die Herausforderung endlich ist, fühlt es sich nicht schwierig an, diese Musik zu machen, es fühlt sich an wie: ‚Das ist es, was wir tun sollen‘.“

Auf drei Alben dürfen sich Fans also noch freuen. In welchem Abstand Nummer zehn und elf erscheinen werden, ist derzeit nicht bekannt. Nachdem die Band aber bis 2025 nicht mehr allzu lange Zeit hat, um ihren Albenkatalog abzuschließen, können Fans zumindest auf eine Menge Coldplay in den kommenden Jahren hoffen.