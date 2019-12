Arbeit, Arbeit, Arbeit: Manche Menschen sind wahre Workaholics. Nicht immer zahlt sich die Mühe aus. Wer aber am Ball bleibt und nicht aufgibt, der wird oft entlohnt und klettert die Karriereleiter stetig nach oben. Für manche Sternzeichen ist es bereits 2020 so weit.

Nicht für alle ist der Beruf das Wichtigste im Leben. Trotzdem kann mehr Geld und Anerkennung nicht schaden. Diese Sternzeichen machen 2020 Karriere:

Widder

Der hart arbeitende Widder kann 2020 endlich die Lorbeeren für seine Mühen einheimsen. Das abenteuerlustige Sternzeichen hat ein sehr ereignisreiches Jahr vor sich mit vielen Höhen und Tiefen. Doch im Beruf geht es vor allem stetig nach oben. Besonders in der zweiten Jahreshälfte erfährt der Widder durch Mars ein Leistungshoch, das seinen Chef und seine Kollegen beeindrucken wird.

Schütze

Den Schützen kann im nächsten Jahr nichts mehr aufhalten. Er schießt sich Karriere-technisch bis an die Spitze und verbleibt dort auch mindestens bis zum Jahresende. Bei wichtigen Gesprächen und Verhandlungen kann ihn keiner schlagen. Sein Ehrgeiz und seine Menschenkenntnis verleihen ihm 2020 regelrecht Superkräfte.

Wassermann

Der Wassermann muss sich in den nächsten Monaten auf Veränderungen einstellen. 2020 bringt viele Umbrüche, vor allem im Beruf. Auch wenn dem selbstbestimmten Sternzeichen das am Anfang vielleicht zu schnell und unkontrolliert geht, stellt es sich schnell auf die neue Situation ein und kann im Job so richtig glänzen.

Krebs

Auch beim Krebs steht 2020 beruflich für Veränderungen. Wer sich selbständig machen möchte, sollte im kommenden Jahr die notwendigen Schritte setzen. Egal, was der Krebs in den nächsten Monaten anfasst – es wird zu Gold. Besonders aber in den Monaten Februar, Juli, August und Oktober liegt dem Sternzeichen das Glück zu Füßen.