Wie der Sänger Ed Sheeran an Heiligabend in einem Instagram-Posting bekannt gab, wird er sich ab sofort aus dem Musikgeschäft zurückziehen und eine längere Karrierepause einlegen.

Bereits im August dieses Jahres verlautbarte der Künstler während einem seiner letzten Konzerte, dass er für 18 Monate nicht mehr live Musik spielen werde.

Ed Sheeran verkündet Karrierepause via Instagram

Ed Sheeran hängt die Musik vorerst an den Nagel! Wie der Sänger an Heiligabend in Form eines Briefes via Instagram mitteilte, entschied er sich nun für eine längere Karrierepause. Der 28-Jährige schrieb in seinem Instagram-Beitrag: “Ich war seit 2017 nonstop im Einsatz, also werde ich mir nun eine Pause zum Reisen, Schreiben und Lesen gönnen. Ich werde auch auf Social Media nicht mehr aktiv sein, bis es Zeit wird, zurückzukommen. Ich danke meinen Fans, dass ihr immer so großartig seid”.

Seine kreative Pause begründete der Rotschopf mit britischen Wurzeln zudem damit, dass er wieder Lebenserfahrungen sammeln müsse, um neue Inspiration für seine Songs zu sammeln. Am Schluss seines Briefes ließ er seine Fans noch wissen, dass er in Zukunft auf jeden Fall erneut mit neuer Musik zurückkehre. Seine Community würde er dabei rechtzeitig über anstehende Musikprojekte informieren.

Karrierepause: Immer mehr Stars ziehen sich zurück

Ed Sheeran ist nicht der erste Künstler, der sich nach großen musikalischen Erfolgen im Zuge einer privaten Pause von der Gesangskarriere erholen möchte. Immer mehr Stars ziehen sich aus dem Showbiz zurück und nehmen sich stattdessen eine längere Auszeit. So hatten in den letzten Jahren bereits Musiker wie Rihanna, Selena Gomez und Justin Bieber dem Musikgeschäft für längere Zeit den Rücken gekehrt. Allerdings setzten die Stars ihre Karriere als Sänger nach ihrer längeren Pause bisher immer wieder fort.