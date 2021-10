Ein warmes Bad mit Duftkerzen oder einfach mal eine Massage genießen? Einige Sternzeichen können einfach nicht abschalten. Ihnen fällt es extrem schwer sich einfach mal zu entspannen und den Alltag loszulassen.

Diese drei Tierkreiszeichen können einfach nicht loslassen.

Fische

Sie sind ständig in Gedanken und abwesend. Dabei hinterfragen Fische jedes erlebte Detail doppelt und dreifach. Doch das führt dazu, dass sie sich einfach nie entspannen können. Selbst, wenn sie es sich vorgenommen haben, spukt der ein oder andere Gedanke in ihrem Kopf herum, von dem sie sich eigentlich ablenken wollten. Dabei geht es noch nicht einmal immer um eigene Probleme, oft sind es auch Dilemmas von Freunden, die diesem Sternzeichen einfach keine Ruhe lassen.

Schütze

Der Schütze lässt sich für so ziemlich alles begeistern. Er erlebt einfach gerne sehr viel und ist gerne unter Menschen. Das gesellige Tierkreiszeichen nimmt sich immer etwas vor und gönnt sich einfach nie ein bisschen Me-Time. Das macht der Schütze aber nicht bewusst, sondern er nimmt sich einfach immer so viel vor, dass er vergisst auch mal auszuspannen und alles für einen kurzen Moment hinter sich zu lassen.

Jungfrau

Und mal wieder kommt der Jungfrau ihre perfektionistischen Art in die Quere. Die Arbeit zu vergessen und mal nicht an ihre To-do-Liste und Verpflichtungen zu denken, fällt ihr besonders schwer. Ständig möchte sie alles einfach perfekt lösen und es allen recht machen. Doch das führt dazu, dass die Gedanken an den Alltag allgegenwärtig sind und ein Ende nicht in Sicht ist. Sie gönnt sich einfach keine Pause, obwohl sie es doch manchmal so dringend nötig hätte.