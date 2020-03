Eigentlich wollte Tschechien den Verkehr für alle Berufspendler einstellen. Doch nun lenkt das Land ein. Denn Gesundheitsmitarbeiter dürfen weiterhin nach Österreich und Deutschland.

Das teilte eine Sprecherin des tschechischen Innenministers Jan Hamacek gestern Abend in Prag mit.

Tschechien: Gesundheitsmitarbeiter dürfen Grenze weiterhin überschreiten

Wichtiger Schritt in Zeiten der Corona-Krise: Tschechien wird Berufspendler des Gesundheitswesens nun weiterhin die Ausreise nach Österreich und andere Nachbarstaaten erlauben. Zuvor hatten das Innenministerium eigentlich angekündigt, die Grenzübertritte auch für Berufspendler gänzlich zu untersagen. Doch diesen Berufen komme eine Schlüsselaufgabe bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zu, deshalb werde man eine Grenzüberschreitung weiterhin erlauben.

Für Österreich ist das eine gute Neuigkeit. Denn immerhin arbeiten über 10.000 Tschechen im Land. Viele von ihnen sind auch im Gesundheitswesen oder in sozialen Diensten angestellt.

Verbot für übrige Pendler

Die Aufhebung des Verbots für Berufspendler im Gesundheitswesen heißt nicht, dass dieser Schritt auch für andere Beschäftigungsfelder gilt. Denn für die übrigen im Ausland angestellten Tschechen ist es weiterhin verboten täglich zur Arbeit in benachbarte Staaten pendeln. Der tschechische Innenminister empfiehlt ihnen, sich für mindestens drei Wochen eine Unterkunft am Arbeitsort zu suchen.

In der Tschechischen Republik sind derzeit über 1600 Menschen an Covid-19 erkrankt, es gab bereits sechs Todesfälle in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus.