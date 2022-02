Für die Dreharbeiten der neuen Staffel „Kampf der Realitystars“ war Cathy Hummels vor Kurzem in Thailand. Auf Instagram postete die Moderatorin Schnappschüsse; was wie eine Traumreise aussah, entpuppte sich jedoch als absoluter Albtraum. Denn wie Cathy erzählt, wurde sie brutal überfallen.

Ein Mann habe sie angegriffen und ausgeraubt, erzählt sie.

Cathy Hummels schildert brutalen Überfall

In der neuen Staffel „Kampf der Realitystars“ ist Cathy Hummels als Moderatorin tätig. Drei Wochen lang wird in Thailand gedreht – bei Traumwetter in einer scheinbaren Traumlocation. Denn immer wieder gibt Cathy Einblicke in ihr Hotel und ihren Aufenthalt und schwärmt von ihrer Zeit in Thailand.

Zumindest bis kurz vor der Abreise, denn wie sie gegenüber „Bild“ erzählt, wurde aus dem Traumaufenthalt schlagartig ein Albtraum. Als sie sich bei „einem Strandspaziergang von diesem idyllischen Ort verabschieden“ wollte, überfällt sie plötzlich ein Mann. „Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein“, schildert Cathy den Schockmoment. „Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren.“

„Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig.“

Cathy beginnt, den Mann anzuschreien: „Nimm, was du willst und lass mich am Leben!“, habe sie gerufen. Der Täter schnappt sich daraufhin ihr Handy – das einzige, was sie bei sich trägt – und ergreift die Flucht. Ein absoluter Schockmoment für die Moderatorin. „Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig.“

Im Hotel angekommen informiert Cathy die Produktionscrew, die wiederum die Polizei ruft. Cathy beschreibt ihnen daraufhin den Täter, bevor sie zurück nach Dubai fliegt. Die Ermittlungen in dem Fall laufen derzeit noch.

Cathy ist allerdings einfach froh, diesen Horror hinter sich zu haben. Denn von dem Erlebnis hat sie einige Wunden davongetragen. „Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief“, erzählt sie. „Ich bin dankbar, am Leben zu sein.“

Cathy beschreibt den Überfall als einen Moment, den sie „sicher nie vergessen wird“ und schildert gegenüber „Bild“ auch, dass ihr der Vorfall vor allem eines ganz klar vor Augen geführt hat: „All das zeigt wieder einmal: Gesundheit und Wohlbefinden sind durch nichts zu ersetzen.“ Ihr Fokus liegt jetzt darauf, Zeit mit ihrem vierjährigen Sohn Ludwig zu verbringen und sich von dem Ereignis zu erholen.