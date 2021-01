Am 15. Jänner ist es endlich so weit! Dann startet auf RTL die neue Dschungelcamp-Staffel, die dieses Mal “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” heißen wird.

Nun sollen endlich die ersten Kandidaten durchgesickert sein. Gedreht wird wegen Corona dieses Mal übrigens in Deutschland.

Dschungelcamp 2021: Wer sind die Kandidaten?

Das offizielle Startdatum der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel steht bereits fest. Ab 15. Jänner läuft die Show wieder auf RTL. Doch bislang ist immer noch nicht bekannt, welche Stars heuer teilnehmen. Nun sollen allerdings die ersten Kandidaten durchgesickert sein. Wie die Bild-Zeitung berichtet nehmen neben Ex-Bachelor Oliver Sanne unter anderem Reality-TV-Star Mike Heiter und Djamila Rowe an der diesjährigen Staffel teil. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Moderiert wird die Sendung auch heuer wieder von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich.

So wird das Dschungelcamp 2021 ablaufen

Aufgrund der Corona-Pandemie findet das Dschungelcamp heuer in Deutschland statt. Die Ersatzshow wird in Köln gedreht. Und generell wird das Dschungelcamp 2021 komplett anders. Das Grundprinzip der Show: In diesem Jahr wird der erste Teilnehmer für das Dschungelcamp 2022 ermittelt. Die Teilnehmer müssen dafür verschiedene Challenges bewältigen. Der Gesamtsieger der Dschungelprüfungen bekommt am Ende ein “goldenes Ticket” für den Einzug in das Dschungelcamp 2022.

Goldenes Ticket für 2022

Dieses Jahr müssen die Kandidaten also täglich ihre Dschungel-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Und natürlich werden auch wieder die Zuschauer darüber entscheiden, wer bleibt und wer geht. Während der Show werden die Moderatoren auch immer wieder auf die Highlights der letzten Jahre zurückblicken. Im großen Finale bekommt der Gewinner dann nicht nur die sichere Teilnahme an der Staffel im darauffolgenden Jahr, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro. Fans müssen übrigens nicht auf TV-Liebling Dr. Bob verzichten. Der soll nämlich extra für die Sendung nach Deutschland eingeflogen werden.

Alle Folgen werden auch dieses Jahr auf TVNOW zum Streamen sein.