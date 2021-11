Freie Abende am Wochenende, um sich spontan mit Freunden in der nächsten Bar auf ein paar Drinks zu treffen, keine Verpflichtungen, die einen davon abhalten zu tun, was man tun möchte, Ausflüge planen und dabei keine Rücksicht auf den Urlaubsplan eines anderen nehmen zu müssen, einfach frei sein, spontan und flexibel das tun, worauf man Lust hat – ja, für manche Sternzeichen bringt das Singleleben Unmengen an Vorteilen mit sich.

Nicht jeder ist für das Single-Dasein geschaffen, aber diese drei Tierkreiszeichen leben dafür, frei und unabhängig zu sein.

Zwilling

Mit dem Zwilling kann es passieren, dass er heute noch super verliebt in jemanden ist – und nächsten Monat gar nicht mal mehr so sehr. Menschen mit diesem Sternzeichen sind nämlich äußerst sprunghaft und suchen ständig nach Neuem, das sie bei Laune hält. In einer Beziehung wünschen sie sich maximalen Freiraum. Wenn sie beispielsweise mal für ein paar Monate im Ausland arbeiten möchten, muss das auch gefälligst drin sein. Ansonsten sind Zwillinge lieber ohne Partner oder Partnerin!

Widder

Der Widder ist der geborene Single. Er liebt es komplett unabhängig zu sein und seine Freiheit in vollen Zügen zu genießen. Ihm ist seine Me-Time sehr wichtig, weshalb er in Beziehungen oft ein schlechtes Gewissen bekommt, wenn er alleine sein will. Er ist als Single einfach glücklicher, wenn er niemandem Rechenschaft ablegen muss.

Jungfrau

Man sagt Jungfrauen ja gerne nach, sie seien organisiert, praktisch, perfektionistisch und nicht zu vergessen – wählerisch. Feststeht: Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und sind äußerst selbstständig. Einen Partner oder eine Partnerin „brauchen“ sie daher definitiv nicht. Wenn dann wünschen sie sich jemanden, der sie mit ihrer Sicht auf die Welt überrascht. Da kommt natürlich nicht jeder infrage – und bevor Jungfrau-Geborene irgendeinen netten Schwiegersohn oder eine Schwiegertochter wählen, bleiben sie lieber allein.

