Das Gute am Winter: Wir können uns in unsere liebsten Outfits aus Wolle werfen und werden dabei bestimmt niemals frieren. Wir zeigen, wie stylisch man den wärmenden Stoff tragen kann und welche Klassiker man sich am besten in die Garderobe holen sollte, um für einen Kältesturz gerüstet zu sein.

Plus: Die richtige Pflege von Wolle ist das Um und Auf. Deshalb findet ihr hier auch noch Tipps, wie ihr das am besten macht.

Wolle Kraft voraus: Die schönsten Keypieces für den Wintertrend

Okay, mit Wolle ist das so eine Sache. Die einen lieben es, die anderen bekommen schon einen juckenden Hautausschlag, wenn sie nur daran denken. Dabei hat’s der Stoff wirklich drauf! Er hält uns warm, isoliert Kälte und kann auch noch richtig stylisch in Szene gesetzt werden. Darum findet ihr hier die schönsten Pieces aus Wolle, die euch durch einen trendigen Winter begleiten.

Der Schal

Bei einem Wollschal gilt: Je softer, desto besser. Hier sind wir uns wohl alle einig. Denn wenn es hart auf hart kommt, dann können wir auch unser Gesicht in dem Decken-ähnlichen Stück Stoff vergraben. Außerdem hat er das Potenzial, jedes Outfit aufzuwerten. Plus: Wenn’s im Office mal wieder richtig kalt ist, dann kann der Schal als stylischer Umhang zum Einsatz kommen. In diesem Jahr kann das weiche Accessoire übrigens ruhig das Auffälligste am ganzen Outfit sein. Also tobt euch in Sachen Muster und Farbe ruhig aus!

Die Haube

Selbiges gilt übrigens auch für die Kopfbedeckung! Um dem tristen Winter ein bisschen Leben einzuhauchen, holen wir uns die knalligen Farben einfach auf unser Haupt. Umso besser, wenn die Hauben, Hüte oder Kappen uns auch noch wärmen und vor eisigem Wind schützen. Wer gerne Farben und Muster mischt, kann sich hier auch so richtig austoben.

Der Pulli

Ihr merkt – in diesem Winter sind wir auf Farbe eingestellt! Schließlich gibt es auch nichts daran auszusetzen, beim morgendlichen Spiegelcheck gleich mal geblendet zu werden. Deshalb lassen wir unsere schwarzen, beigen, grauen und weißen Pullis einfach mal im Schrank und greifen zur Color-Variante. Dopamin-Dressing pur! Eurer Stimmungsbarometer wird es euch danken …

Der Blazer

Der Blazer ist bereits seit einiger Zeit ein ständiges It-Piece. Auch im Winter kann man den Allrounder, der jedes Outfit chic macht, tragen. Das Zauberwort: Wolle! Denn ein Wollblazer passt nahezu überall dazu. Egal ob über ein elegantes Kleid geschwungen, zu einer locker sitzenden Hose passend oder als Gegenstück zum Minirock – we love!

Die Weste

Das Tolle an 2022: Loungewear ist schon längst zum tragbaren Alltags- bzw. Office-Outfit geworden. Und mal ehrlich: Der Style ist einfach so viel bequemer, als in engen Jeans am Schreibtisch zu sitzen und erst nach etwa acht Stunden den erlösenden Knopf zu öffnen. Dann doch lieber Zweiteiler aus Wolle, die trotz der Cozyness noch super elegant wirken. Wer Ugg Boots oder Crocs mit Felleinsatz dazu kombinieren möchte – nur zu!

Der Pullunder

Auch Pullunder sind gekommen, um zu bleiben. Bereits das zweite Jahr in Folge hält sich das Keypiece hartnäckig in den Fashiontrends. Und das aus gutem Grund! Denn der Pullunder hat sein verstaubtes Image abgelegt und ist direkt auf unsere Must-Have-Liste gewandert. Das Tolle daran ist, dass die Schnitte der Pullunder absolut klassisch und zeitlos sind. In auffälligen Farben und Mustern werden sie zum Highlight eines jeden Outfits. Softe Farben hingegen sorgen für einen wunderschönen, eleganten Look. Am meisten wirken die Wollpullunder mit einer weißen Bluse samt auffälligem Kragen darunter.

Das Kleid

Was in diesem Jahr auch unbedingt in euren Kleiderschrank wandern kann, ist das Wollkleid. In Basic-Farben wird es zu einem chicen Begleiter. In Rot-, Grün- oder sogar Orangetönen ist es ein absoluter Hingucker. Die Möglichkeiten, ein Wollkleid zu stylen, sind dabei grenzenlos. Chunky Boots, hohe Stiefeln, Sneaker, Moonboots – you do you! Auch mit Schmuck, Gürteln und weiteren Accessoires darf gerne gespielt werden.

Der Mantel

Ein Klassiker, der schon mehrere Generationen vor uns zu den Must-Haves der Wintergarderobe gezählt hat, ist eindeutig der Wollmantel. In seiner klassischen Eleganz ist er ein zeitloses Trendpiece, das jeden Winter um einiges besser macht. Wer mal etwas Abwechslung in sein Leben bringen möchte, greift hier am besten zu gewagteren Farben. Bright Pink, Lavender Lila oder Bottega Green sind Farben, die uns in den nächsten Monaten sicherlich noch öfter begegnen werden. Tipp: Schwarze oder cremefarbige Chelsea Boots passen hervorragend dazu.

So pflegt ihr Wolle richtig

Gut, da wir nun wissen, welche Trendteile aus Wolle uns in diesem Winter begleiten, sollten wir auch wissen, wie man Wolle am besten reinigt und pflegt. Denn in die Waschmaschine werfen ist hier nicht unbedingt empfehlenswert. Nicht selten passiert es, dass Wollpullis und Co einlaufen oder verfilzen. Deshalb findet ihr hier ein paar Tipps, die ihr befolgen solltet, wenn ihr eure Wolloutfits möglichst lange behalten wollt.

Da es sich bei Wolle um ein waschechtes Naturprodukt handelt, muss es auch anders behandelt werden, als Kleidung, die aus synthetischen Stoffen besteht. Zudem ist Wolle dem menschlichen Haar sehr ähnlich. Heißt: Jede einzelne Wollfaser ist von einer feinen Schuppenschicht umschlossen. Daher passiert es auch, dass sich diese Fasern, wenn sie nass werden und hohen Temperaturen ausgesetzt sind, ineinander verhaken und schließlich verfilzen.

1. Richtigen Waschgang wählen

Wer seine Wolloutfits reinigen möchte, der kann – wenn nichts anderes am Pflegeetikett steht – in der Waschmaschine waschen. Hierbei müsst ihr aber darauf achten, dass ihr den Waschgang „Wollwäsche“ bzw. „Handwäsche“ auswählt. Denn hierbei geht die Maschine sehr schonend vor und verzichtet auch aufs Schleudern.

2. Vorsicht bei Handwäsche

Es ist ein weit verbreiteter Mythos, dass man Wolle nur per Hand waschen sollte. Doch das ist so nicht ganz richtig. Denn hierbei neigt man dazu, viel zu heißes Wasser und aggressive Pflegemittel zu verwenden. Viele rubbeln auch zu stark, sodass sich die Fasern erst recht wieder verhaken. Am besten sollte das Wasser kalt sein und keinesfalls 30 Grad übersteigen. Ihr könnt das Kleidungsstück auch einfach in lauwarmes Wasser einweichen und dann unter fließendem, kalten bis lauwarmen Wasser ausspülen.

3. Das richtige Waschmittel verwenden

Auch ein geeignetes Waschmittel ist beim Reinigen von Wolle unheimlich wichtig. Hier sollte man darauf achten, dass die Produkte möglichst mild bzw. pH-neutral sind. Denn so bleibt die Struktur der Wollfasern am besten erhalten. Wer zusätzlich noch die Farbe auffrischen möchte, kann mit einer Mischung aus hellem Essig und mildem Spülwasser nachhelfen.

4. Auf die Trocknung achten

Wenn die Nasswäsche geschafft ist, gibt es immer noch eine Fehlerquelle, auf die man achten sollte: Das Trocknen! Denn hängt man beispielsweise einen tropfnassen Wollpulli auf einen Wäscheständer auf, kann man sich sicher sein, dass sich die Form in die Länge zieht. Daher sollte man Kleidung aus Wolle stets im Liegen trocknen. Am besten man breitet es zuerst auf einem Handtuch aus, um überschüssiges Wasser loszuwerden und legt es dann einfach auf dem Wäscheständer ab.

P.S: Wollmäntel sollte man ohnehin nur einer professionellen Reinigung überlassen!