Die neue Staffel von „American Horror Story“ hat einen ganz besonderen Star im Cast: Kim Kardashian. Im ersten Trailer zur Staffel stellt sie jetzt ihr schauspielerisches Talent unter Beweis.

Doch nicht jeder feiert ihren neuen Karrieremove.

Kim Kardashian spielt in neuer „American Horror Story“-Staffel

Mit „American Horror Story: Delicate“ startet die Erfolgsserie bereits in ihre zwölfte Staffel. Inhaltlich wurde „Delicate“ im Vorfeld als „feministisches Update“ des Horror-Klassikers „Rosemary’s Baby“ bezeichnet. Doch für viele Fans zählt nicht nur die Handlung. Denn sie wissen: bei „American Horror Story“ gibt es nicht nur jede Menge creepy Storylines, sondern immer wieder auch den ein oder anderen prominenten Neu-Schauspieler. So stand im Mittelpunkt der fünften Staffel „American Horror Story: Hotel“ etwa Lady Gaga, die zu diesem Zeitpunkt noch weit entfernt von ihrem Karriereaufstieg als Schauspielerin war. Und jetzt wagt sich offenbar der nächste Promi in die Schauspieler:innen-Liga. In der kommenden Staffel übernimmt nämlich Kim Kardashian eine Rolle.

Im ersten Trailer zur Staffel sehen wir jetzt auch, welche Rolle Kim in der Serie einnehmen wird: sie spielt eine Vertraute von Hauptrolle Emma Roberts Figur Anna. Anna ist eine aufstrebende Schauspielerin auf dem Weg zur großen Karriere – und Kim ist diejenige, die ihre Karriere noch weiter voranbringen will. Da kommt ihr jedoch eines dazwischen: Anna hat auch einen großen Kinderwunsch, der kurz vor der Erfüllung steht. Aber wie wir schon im ersten Trailer sehen können: irgendetwas stimmt mit diesem Baby nicht.

Fans uneinig über Performance

Rund um die neue Staffel steht vor allem eine im Vordergrund der online Diskussionen: Kim Kardashian. Denn dass sie Teil des „American Horror Story“-Universums wird, gefällt nicht jedem Fan. Schon nach der Cast-Verkündung waren einige Fans der Serie kritisch: kann Kim wirklich mit den anderen Schauspieler:innen der Show mithalten? Auch nach dem ersten Trailer sind sich nicht alle einig. So kritisieren einige, dass Kim in der Show eine offenbar so große Rolle übernehmen darf.

„Warum zum Teufel ist Kim Kardashian bei „American Horror Story?“, fragt etwa ein User online. „Ich dachte AHS sollte eine gute Serie sein?“, kritisiert ein anderer. „Ich schätze es sehr, dass sie Kim eine Rolle gegeben haben, die nahe an ihrem echten Leben ist, so muss sie sich wirklich nur das Skript merken“, kommentiert ein User den Trailer auf YouTube.

We went from powerhouse performances from Angela Bassett, Jessica Lange, Lady Gaga, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Lily Rabe, etc. TO THIS??? 🥱 pic.twitter.com/Pd0S2ajsce — Katniss 💫 (@Klutch_Kitten) September 6, 2023

i will 100% be watching the new ahs no matter how bad it is for kim kardashian — julia! (@helloIettuce) September 6, 2023

Kann Kim Kardashian überzeugen?

Doch während manche fürchten, dass Kim alleine die Zukunft der Show ruinieren könnte, betonen andere, dass man noch ein bisschen abwarten sollte. „Ich weiß noch als sie Lady Gaga 2015 angekündigt haben und die meisten Zuschauer:innen dachten, sie würde furchtbar sein“, mahnt etwa ein User und betont, dass Gaga für ihre Rolle sogar mit einem Golden Globe ausgezeichnet wurde: „Ich sage nicht, dass Kim das gleiche machen wird aber ich werde sie nicht vorverurteilen!“

Andere vermuten sogar, dass Kim „alle schocken wird“. Viele betonen aber auch, dass sie von Kims Performance im Trailer komplett überzeugt sind. „Ich habe mir gerade den AHS Trailer angesehen und ich muss sagen Kim Kardashian wirkt darin so, als könnte sie schauspielern!“, schreibt eine Userin. Bis Fans und Skeptiker:innen sehen, ob Kim wirklich überzeugen kann, müssen sie gar nicht mehr so lange abwarten. Denn laut Medienberichten startet die neue Staffel in den USA bereits am 20. September.