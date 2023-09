Der Meisterdieb ist zurück! Die dritte Staffel des Netflix-Hits „Lupin“ ist ab Oktober verfügbar. Um Fans der Serie bereits auf die neuen Folgen einzustimmen, gibt es jetzt den Trailer zu den neuen Folgen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht, diesen anzusehen.

Denn man muss ihn erst finden!

Trailer von „Lupin“ ist gut versteckt

Was macht einen guten Meisterdieb aus? Er ist unauffällig und weiß, wie man sich rar macht und versteckt. Genau diesem Rat müssen jetzt auch Fans von „Lupin“ folgen. Denn um den Trailer zur dritten Staffel des Netflix-Hits ansehen zu können, müssen sie erst in den Inkognito-Modus gehen – und zwar buchstäblich! In einem Video auf dem offiziellen Instagram-Account von Netflix, verrät „Lupin“-Darsteller Omar Sy: „Ich weiß, wie ihr ihn vor allen anderen sehen könnt. Das geht nur im Lupin Modus“.

Nur wer den geheimen Surfmodus seines Smartphones aktiviert, gelangt über diesen Link zum Trailer. Wer das Rätsel lösen lieber dem Profi – und damit meinen wir Assane Diop – überlassen möchte, der kann sich den Clip mittlerweile auch einfach so ansehen.

Das passiert in der dritten Staffel

In Staffel drei ist Assane Diop gezwungen, erstmal unterzutauchen, um nicht geschnappt zu werden. Dabei muss er allerdings ohne seinem Sohn sowie seiner Frau auskommen. Doch das hält der Meisterdieb nicht lange aus und kehrt in seine Heimat Paris zurück. Dort macht er seiner Familie ein ungewöhnliches Angebot: Er möchte Frankreich gemeinsam mit ihnen verlassen und ein vollkommen neues Leben, ohne kriminelle Zwischenfälle, beginnen. So einfach, wie es sich Assane vorstellt, ist es allerdings nicht.

Denn nachdem nun auch nach ihm gejagt wird, ganz Paris wissen will, wer sich hinter Lupin verbirgt und jemand auch noch seine Mutter als Geisel festhält, kann sich Assane doch noch nicht zur Ruhe setzen. Stattdessen muss er die Jagd nach einer schwarzen Perle aufnehmen und gleichzeitig versuchen, diese gegen die Freilassung seiner Mutter zu tauschen. Ob dieser, sein bisher sogar größter Coup, gelingen wird?

Die neuen Folgen von „Lupin“ sind ab 5. Oktober auf Netflix verfügbar.