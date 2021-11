Das Drama in der erfolgreichen Netflix-Serie „Selling Sunset“ geht auch abseits der Kameras weiter. Denn Fans werfen Christine Quinn jetzt vor, dass sie ihre Schwangerschaft nur gefaked haben soll.

Auf Twitter reagiert das It-Girl jetzt auf die schweren Anschuldigungen.

Hat Christine Quinn ihre Schwangerschaft gefaked?

Wer die vierte Staffel von „Selling Sunset“ bereits gesehen hat, wird sich vermutlich auch kurz gewundert haben, wie fit Christine Quinn nach der Geburt ihres Kindes ist. Natürlich könnte das auch einfach an guten Genen, einem gesunden Lifestyle und massenhaft Sport liegen. Doch Fans der Reality-Show haben wirklich ganz genau hingesehen und sind auf ein paar Ungereimtheiten gestoßen!

Im Mai 2021 sind Christine Quinn und Ehemann Christian Richard Eltern eines Sohnes geworden. In der aktuellen Staffel von „Selling Sunset“ berichtet die 33-Jährige sogar von ihrer tragischen Geburt, denn das Baby musste via Notkaiserschnitt auf die Welt gebracht werden. Kurzzeitig hätten Mutter und Sohn sogar einen Herzstillstand gehabt, wie Quinn erzählt.

Doch kurz nach der Geburt sieht man Christine bereits in enger Kleidung und hochhackigen Schuhen. Grund genug für die Online-Welt, um skeptisch zu werden. Ein Fan hat ihr sogar auf Instagram geschrieben, wie JustJared schreibt. „Warum hast du deine Schwangerschaft gefaked? Es ist vollkommen in Ordnung eine Leihmutter zu beauftragen, aber setze bitte keine unrealistischen Erwartungen für andere Mütter in die Welt, wenn du dein Baby nicht mal selbst austrägst. Das ist betrügerisch und eine Schande.“ Diese Direktnachricht teilte Christine in ihrer Instagram-Story und kommentierte: „Ok, ihr seid wirklich krank.“ Doch das Posting löschte sie dann wieder.

„Das ist so verletzend“

Um den Gerüchten ein Ende zu setzen, meldete sich Christine auch auf Twitter zu Wort. Dort forderte sie die Leute auf, sich bei ihr für die Vorwürfe zu entschuldigen. „Das ist wirklich so verletzend.“

For all yall still mad on pregnancy gate please go look at my ig stories. And apologize. This is seriously so hurtful. — Christine Quinn (@XtineQuinn) November 28, 2021

Doch dabei blieb es nicht. Denn auch nach diesem Tweet hielten die Vorwürfe an. Ein User kommentierte: „Die Leute haben einfach Fragen. Ein oder zwei Wochen nach einem Kaiserschnitt und einem Herzstillstand zu trainieren, ist ein wenig verdächtig, um nicht zu sagen unmöglich.“ Dann fährt er fort: „Die riesige Narbe wäre aufgeplatzt… Ich wünsche dir nur das Beste und dass du die Hilfe bekommst, die du brauchst!“

People just have questions. Working out one or two weeks after you had a C-section and your heart stopped, so you almost died, is a little suspicious, not to say quite impossible. The huge scar would have popped open… I just wish you the best and that you get the help you need! — Michael (@deon_the_blue) November 28, 2021

Christine konterte damit, dass sie nach ihrem Kaiserschnitt keinen Sport gemacht hat. „Wo hast du das gelesen? In der Yoga-Szene war ich noch immer schwanger. Danach habe ich vier Monate gebraucht, um wieder mit Yoga zu beginnen.“

I never worked out after my c section. Are you smoking Crack? Where did you read that. The yoga scene I was pregnant. It took me 4 months till I could even start yoga again. — Christine Quinn (@XtineQuinn) November 29, 2021

Natürlich hat Christine auch unzählige Fans, die das Netz sofort nach Beweisen durchsuchten, dass sie tatsächlich schwanger war. Userin Anna wurde fündig und postete ein Bild von dem It-Girl, auf dem man ihren nackten, hochschwangeren Bauch sieht.