Mit einer unglaublich emotionalen Ballade gewann Egon die neunte Staffel von “The Voice Kids”. Jetzt will der 15-Jährige seine Musikarriere starten und eigene Songs zu schreiben, wie er auf Instagram verrät.

Seine Mentorin und Jurymitglied Stefanie Kloß freute sich unglaublich für ihren Schützling und nahm für ihn unter Tränen den Pokal entgegen.

Egon gewinnt “The Voice Kids” 2021

Bei diesem Auftritt blieb wohl kaum ein Auge trocken. Egon sang sich mit einer wunderbar emotionalen Ballade im Finale von “The Voice Kids” in die Herzen der Zuseher und gewann damit die 9. Staffel der Show.

Mit dem Song “Blinde Passagiere” konnte sich der 15-Jährige gegen seine starke Konkurrenz durchsetzen und darf sich jetzt den goldenen Pokal von “The Voice Kids” in sein Zimmer stellen. Da die Auftritte der minderjährigen Kandidaten vorab aufgezeichnet wurden, konnte der Star des Abends seine Trophäe nicht persönlich entgegennehmen. Stattdessen wurde er live per Video zugeschaltet. Doch das trübte den wunderbaren Augenblick keineswegs: Seine Mentorin und Jurymitglied Stefanie Kloß nahm den Pokal stellvertretend für ihn entgegen und freute sich für ihren Schützling. “Du bist halt zu 100 Prozent du. Du bist genau, wie du bist richtig. Und das ist das, was dich so magisch macht!”, so der “Silbermond”-Star nach der Entscheidung.

Egon meldet sich auf Instagram zu Wort

Kurz nach seinem Sieg meldete sich der 15-Jährige auf seinem Instagram-Account zu Wort. “Ich bin euch so unendlich dankbar..”, schreibt Egon unter einem Foto, auf dem er den “The Voice Kids”-Pokal hält. Außerdem verspricht der Berliner seinen Fans, dass sie sich bald auf eigene Songs von ihm freuen können. “Ich bin unfassbar glücklich! Musik ist so ein großer Teil meines Lebens und ihr werdet noch viel von mir hören“, so der 15-Jährige. Damit würde er einem Rat von Jurymitglied Wincent Weiss nachkommen. “Fang an, deine eigenen Songs zu schreiben. Zeig uns die”, sagt der Sänger direkt nach dem emotionalen Auftritt des 15-Jährigen.

Nach seinem Sieg kann sich der junge Sänger kaum vor Glückwünschen unter seinem Posting retten. Und nicht nur Fans kommentieren auf Instagram, sondern auch deutsche Stars. So gratulierte unter anderem der deutsche Songwriter Max Prosa dem 15-Jährigen unter seinem Posting. Aber am meisten dürfte sich wohl Jurymitglied Stefanie Kloß über den Sieg von Egon freuen. In ihrer Instagram-Story gratulierte sie ihrem Schützling unter Tränen und freute sich unglaublich für ihn.