Im Herbst kommt die 21. Staffel der US-Version von “The Voice”. Und dabei erwartet uns eine Überraschung: Ariana Grande nimmt auf einem der roten Stühle Platz und ersetzt Nick Jonas als Coach.

Die Sängerin verkündete ihren neuen “Job” auf Instagram.

Ariana Grande bei “The Voice”

Ariana Grande wird sich bald neben Blake Shelton, John Legend und Kelly Clarkson auf den roten Stuhl von “The Voice” setzten. Denn die Sängerin wird bei der neuen Staffel der US-Version als Coach dabei sein. Und auf diesen neuen Job scheint sich die 27-Jährige richtig zu freuen. Denn auf Instagram postete sie kurz nach der Verkündung ein Bild von sich auf dem roten “The Voice”-Stuhl. “Überraschung! Ich bin überglücklich, geehrt und aufgeregt, mich in der nächsten Staffel Kelly Clarkson, John Legend und Blake Shelton anzuschließen“, schreibt die Sängerin auf Instagram. Und auch die anderen Jurymitglieder freuen sich auf die gemeinsame Arbeit mit der 27-Jährigen. So schreibt unter anderem John Legend in die Kommentare: “Willkommen in der TheVoice-Familie!” Sängerin Kelly Clarkson freut sich auch über eine weitere Frau auf dem roten Stuhl. “In der nächsten Staffel bringen wir euch allen etwas mehr weibliche Energie. Willkommen in der Familie”, schreibt die 38-Jährige und gratuliert Ariana. Natürlich heißt auch Kollege Blake Shelton die Sängerin willkommen. Wie sie sich wohl als neuer “The Voice”-Coach schlagen wird?

Nick Jonas ersetzt

Mit ihrer Teilnahme bei “The Voice” löst sie Nick Jonas als Coach ab. Der Sänger war nur ein Jahr lang als Jurymitglied dabei. Warum genau er so früh wieder gegangen ist, ist noch unklar.

Die 20. Staffel von “The Voice” wird gerade noch ausgestrahlt. Derzeit sitzen Nick Jonas, Kelly Clarkson, Blake Shelton und John Legend auf den roten Stühlen und versuchen ihre Schützlinge auf die großen Auftritte vorzubereiten. Die 21. Staffel mit Ariana Grande soll im Herbst ausgestrahlt werden. Die ersten Folgen werden allerdings bereits im Sommer gedreht.