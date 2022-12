Für viele gehört das jährliche Wichteln einfach zur Weihnachtszeit dazu. Andere wiederum können der Tradition nicht ganz so viel abgewinnen. Doch für eine Frau aus den USA hat sich die Teilnahme jetzt wirklich ausgezahlt. Denn sie bekommt ein Rubbellos geschenkt und gewinnt den Hauptpreis!

Und der Jackpot hat es in sich: denn es handelt sich umgerechnet um 165.000 Euro!

Frau gewinnt 165.000 Euro beim Wichteln auf der Arbeit

Die einen lieben es, die anderen machen halt mit, weil es eben sein muss. Wenn die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit zum weihnachtlichen Wichteln einladen, sind davon oft nicht alle begeistert. Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Kentucky zog dabei allerdings nun das große Los – und das literally. Sie bekommt zwei Rubbellose und sahnt ordentlich ab. Und zwar satte 175.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 165.000 Euro). Dabei hätte sie eigentlich ein ganz anderes Wichtelgeschenk bekommen.

Wie unter anderem Fox News berichtet, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Zahnarztpraxis in Louisville Wichtelgeschenke für je 25 Dollar besorgt. Bei einem Spiel bekam die Büroleiterin Lori Janes demnach zunächst einen Gutschein für das Geschäft TK Maxx geschenkt. Dieser wurde ihr jedoch im Verlauf des Spiels geklaut. Und so stand Lori erst mit leeren Händen da. Doch sie ergatterte am Ende noch zwei Rubbellose der Kentucky Lottery im Wert von 10 Dollar. Eine solide Entscheidung, kann man sagen. Denn schon das erste Los brachte ihr 50 Dollar. Doch als sie das zweite Los frei rubbelte, kann sie ihren Augen nicht trauen. Alle 15 Felder zeigten einen Gewinn. Sie hatte tatsächlich den Jackpot von 175.000 Dollar geknackt!

„Wir dachten, sie habe sich verschaut“

„Alle drehten komplett durch“, sagt die Büroleiterin gegenüber lokalen Medien. Manche hätten ungläubig das Los kontrolliert und überprüft, ob sie tatsächlich den Jackpot geknackt habe. „Ich konnte es selbst nicht glauben. Es war ein 25-Dollar-Geschenktausch und ich habe 175.000 Dollar gewonnen!“, so die glückliche Gewinnerin. Auch Lori Janes Mann und ihre Kinder konnten es erst nicht fassen. „Wir dachten, sie habe sich verschaut, aber dann hörten wir Leute im Hintergrund feiern und es wurde real“, sagte ihr Mann der Lotterie.

Nur wenige Stunden später konnten Lori und ihr Mann den Scheck schon entgegennehmen. Nach Abzug der Steuern blieben der Familie noch umgerechnet 116.802 Euro übrig. Damit möchte sie den Studienkredit ihrer Tochter und die Autos der Familie abbezahlen. Ein echtes Weihnachtswunder. Wie es allerdings der Person geht, der die Lose im Wichtelspiel weggeschnappt wurden, ist nicht bekannt. Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis dürfte sich aber womöglich ziemlich ärgern!