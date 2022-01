Nachdem Adele nur einen Tag vor Beginn ihre Konzertreihe verschieben musste, überlegte sie sich eine ganz besondere Entschuldigung für ihre Fans. Statt einem Live-Konzert bekamen sie persönliche Videoanrufe des Superstars.

In diesen entschuldigt sich Adele und gibt Einblicke in ihr Privatleben.

Adele: Videoanrufe als Entschuldigung für Konzertabsage

Wenn Adele euch über Facetime anrufen würde, wie würdet ihr reagieren? Eine Frage, die sich vermutlich die wenigsten von uns wirklich gestellt haben. Schließlich ist der Gedanke, dass ein Superstar einen einfach so anruft ja doch ziemlich unrealistisch – zumindest bis jetzt.

Denn weil sie ihre Shows in Las Vegas nur einen Tag vor dem ersten Konzert verschieben musste, plante Adele eine kleine Überraschung für ihre Fans. Mitglieder ihres Management-Teams gesellten sich nämlich mit einem Smartphone zu jenen Fans, die bereits in Las Vegas am Veranstaltungsort und dem dazugehörigen Merchandise-Store waren und ermöglichten so einen Videoanruf von Adele.

Unter den glücklichen Fans war auch Dominic Crisonino. Dieser erzählt ihr – wie bei einem Tratsch zwischen besten Freundinnen – welches Outfit er für Adeles Konzert in Las Vegas geplant hatte. Der Pailettenblazer könne aber noch einige Zeit im Schrank bleiben, versichert er dem Superstar. Adele entschuldigt sich auch persönlich bei ihm und betont, dass sie sehr traurig darüber sie, dass die Konzertreihe nicht wie geplant stattfinden kann.

Adele zeigt ihren Freund bei Videoanrufen

Später quatschen sie noch über Adeles Outfits, die in dem Store ausgestellt sind und Adele versichert, dass ihre Fans beim Nachholtermin der Show noch einige Goodies als Entschuldigung bekommen – wie zum Beispiel kostenlosen Merch und ein Meet and Greet.

Bei dem Video-Gespräch gibt es dann auch noch einen überraschenden Gast. Denn auch Adeles Lebensgefährte Rich Paul winkt in die Kamera und begrüßt Adeles Fans – ein ungewöhnlich privater Einblick in Adeles Leben!

Facetime-Konzert und Lippenstift-Notiz für Fans

Mit anderen Fans sang Adele später sogar via FaceTime, wie eine Instagram-Story von Adrian Mertell zeigte. In diesem singt die Gruppe gemeinsam „Don’t you remember“.

Laut Entertainment Weekly hatte Adele noch eine Entschuldigung parat. Denn auf einem der Spiegel im Merchandise-Store vor dem Austragungsort ihrer geplanten Show schrieb sie eine besondere Nachricht mit Lippenstift. „Hallo Leute! Ich bin so traurig, dass ich heute Abend nicht bei euch sein kann. Aber ich weiß, dass einige von euch schon hier sind, also bleibt bitte hier und schaut euch die Outfits an, macht Fotos von allem, was ihr wollt. Von euch selbst und miteinander!“

Konzertabsage nur einen Tag vor der Show

Dass die Show so spontan verschoben werden musste lag übrigens an Covid, wie Adele in einem Instagram-Video unter Tränen erzählte. „Wir haben alles versucht, damit sie rechtzeitig fertig wird und gut genug für euch ist, aber wir sind durch Lieferverzögerungen und COVID völlig zerstört worden. Die Hälfte meiner Crew, die Hälfte meines Teams ist mit COVID infiziert„, erklärte Adele.

„Es war unmöglich, die Show zu beenden – und ich kann euch nicht geben, was ich gerade habe. Ich bin müde. Ich bin müde. Es tut mir leid, dass es so kurzfristig ist, wir sind jetzt seit über 30 Stunden wach und versuchen, es herauszufinden, und uns ist die Zeit davon gelaufen.“

Doch wie viele Fans bei den Videoanrufen und online immer wieder betonen, nehmen sie Adele die Absage nicht übel. Stattdessen rufen sie immer wieder im Chor „Es ist ok“ und rühren Adele damit zu Tränen. Denn letztlich, versichern ihr alle Fans, freuen sie sich einfach darauf, dass es einen Nachholtermin gibt.