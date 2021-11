Bye-bye Blond! Die Gen Z deklariert diese Haaarfarbe nun als offiziell veraltet. Wait… what? Was heißt das jetzt für all diejenigen, die mit einer naturblonden Mähne gesegnet sind? Wenn es nach der TikTok-Generation geht, tragen wir jetzt stattdessen „Expensive Brunette“. Und wem verdanken wir den neuen Trend? Natürlich Hailey Bieber, Gigi Hadid und Co.

Diesen Winter heißt es: Bleiche beiseite legen, denn Brauntöne sind total angesagt.

Gebleichtes Blond ist out

Der Clinch zwischen den Generationen geht in die nächste Runde. Dabei scheint es die Gen Z wahrlich auf Millenials abgesehen zu haben! Zuerst waren es die Skinny Jeans, dann der Seitenscheitel und jetzt basht die Gen Z auch noch eine ganz bestimmt Haarfarbe. Blond ist demnach nun völlig out…besser gesagt „cheugy“. Wem das Jugendwort „cheugy“ jetzt nichts sagt, es bedeutet so viel wie „basic“. Also offenbar sind alldiejenigen, die mit naturblondem Haar gesegnet nun out. Ok, nicht ganz! Der Gen Z geht es dabei offenbar eher um „künstliches“ Blond. Also gebleichte Haare. Na gut, mehr Natürlichkeit finden wir immer gut!

„Expensive Brunette“ à la Hailey Bieber

Natürlich fand der Trend bei den Celebrities seinen Ursprung. Die Models und Schauspielerinnen, die für ihre blonden Haare bekannt sind, legen die Bleiche beiseite und zeigen ihre Naturhaarfarbe braun in unterschiedlichsten Nuancen. Ganz vorne mit dabei: Hailey Bieber.

Sie verabschiedete sich nach und nach von ihrer hellblonden Mähne und zeigt vor, wie wir unsere Naturhaarfarbe gekonnt in Szene setzen können. „Expensive Brunette“ (also teures brünett?) ist nun die Musthave-Haarfarbe der Saison! Aber auch Stars wie Sophie Turner oder Gigi Hadid haben sich mittlerweile von ihren hellblonden Haaren verabschiedet.

So gelingt der Trend

Wer Expensive Brunette ausprobieren will, kommt am Profi aber nicht vorbei, denn wie der Name schon sagt: Ein paar Euro muss man in die Trend-Farbe investieren. Hier geht es ganz darum, dem Haar mehr Dimension und Tiefe zu schenken, es dabei aber lebendig und frisch aussehen zu lassen. Deswegen fokussieren sich Friseure beim Frisurentrend „Expensive Brunette“ auf Details und den Einsatz verschiedener dunkler Nuancen, um eine Haarfarbe zu kreieren, die man eben nicht alleine zu Hause mit einer Fertigmischung hinbekommen würde. Das Resultat ist ein hochwertiger Braunton. Und tatsächlich perfekt für alle, die sich pünktlich zum Winter von der hellen Mähne verabschieden und etwas dunkler werden wollen.

Noch ein bisschen Inspiration gefällig? Viel Spaß beim durchscrollen. 😉