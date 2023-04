Es gibt Babynews aus dem „Riverdale“-Universum. Casey Cott, der in der Show Kevin Keller spielt, wird zum ersten Mal Vater. Das verkündet er jetzt in den Sozialen Medien.

Und seine „Riverdale“-Kolleg:innen gratulieren schon eifrig!

Casey Cott wird Vater

„Mrs. Cott hat ein Baby in ihrem Bauch!“ Mit diesen Worten verkündet „Riverdale“-Star Casey Cott jetzt die zuckersüßen Babynews in den Sozialen Medien. Dazu postet er ein Foto, das ihn und seine Frau Nichola Basara mit dem positiven Schwangerschaftstest zeigt. Gegenüber People bestätigen die beiden die Nachrichten und enthüllen, dass der Nachwuchs schon Ende September kommen soll. Und es soll ein Junge werden.

Aber damit noch nicht genug Details, denn auch konkrete Namensideen sollen die beiden schon haben. „Wir haben schon einen ausgesucht, aber wir möchten noch warten, bis wir ihn bekannt geben – man weiß ja nie, ob wir es uns nicht anders überlegen, wenn wir den kleinen Kerl sehen“, so das Paar.

„Riverdale“-Co-Stars gratulieren

Casey und Nichola gaben sich 2021 das Ja-Wort. Die Schwangerschaft fällt jetzt mit einem weiteren großen Meilenstein im Leben von Casey zusammen. Denn nach sieben Jahren geht die Erfolgsserie „Riverdale“, die ihn international bekannt machte, 2023 zu Ende. Dass diese zwei Momente so nah zusammenfallen, freut den Schauspieler sehr. „Während ein großer Meilenstein in unserem Leben – ‚Riverdale‘ und damit unsere Zeit in Vancouver – zu Ende geht, startet dieses wunderschöne neue Kapitel“, schwärmt der 30-Jährige. „Wir sind einfach so aufgeregt Eltern zu werden und wollen das Leben dieses Kindes so großartig machen wie es menschlich möglich ist.“

Und weil die Zeit bei „Riverdale“ so prägend für den Schauspieler war, sind seine Kolleg:innen natürlich absolut begeistert über den Familienzuwachs. „Einer der unglaublichsten Teile des ‚Riverdale‘-Prozesses ist bei Weitem, sieben volle Jahre lang Zeit miteinander zu verbringen. Wichtige Meilensteine im Leben mit allen zu feiern, ist etwas, das wir für immer in Ehren halten werden“, so Cott. „Von unserer Hochzeit bis zu unserem ersten Kind war die Besetzung immer da auf dem ganzen Weg, um mit uns zu feiern!“

Und die Begeisterung der Co-Stars und Kolleg:innen findet sich auch in dem Ankündigungspost der beiden. So schreibt Lili Reinhart etwa „Ich bin so glücklich für euch beide!“, während Vanessa Morgan Herzen kommentiert. Und auch zahlreiche Fans freuen sich in den Kommentaren für das Paar. Insbesondere, weil es damit neuen „Riverdale“-Nachwuchs gibt. Zur Erinnerung: Sowohl KJ Apa als auch Vanessa Morgan wurden in den vergangenen Jahren Eltern. Fans freuen sich deshalb schon jetzt auf Mini-Reunions und mögliche Spiel-Dates in der Zukunft.