So sehr wir uns auch oft bemühen, unsere Haare vor dem Schlafengehen noch zu bändigen, scheinen alle Tipps und Tricks am nächsten Morgen umsonst gewesen zu sein. Damit das nicht mehr passiert, haben wir hier ein paar Frisuren zum Schlafen für euch, mit denen ihr top gestylt aufwacht und sofort ready to go seid!

So erwacht ihr mit einer echten Traummähne!

Die besten Frisuren zum Schlafen

Wer kennt das nicht: abends wascht ihr euch die Haare und bekommt eine richtig schöne Föhnfrisur hin. Doch ihr wisst ganz genau, dass all die Mühen spätestens dann wieder umsonst sind, wenn ihr am nächsten Morgen aufsteht. Denn leider hält die Frisur während dem Schlafen nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Dafür bewegen wir uns in der Nacht viel zu oft und die Reibung am Kopfpolster sorgt nochmal für Extra-Frizz!

Meeega nervig – wissen wir! Daher haben wir einige Tipps und Frisuren zum Schlafen gesammelt, bei denen ihr bereits mit einer wunderschönen Mähne aufwacht! Ihr glaubt uns nicht? Dann probiert es doch einfach mal aus!

1. Der Socken-Trick

TikTokerin Ashley teilt einen ganz speziellen Trick mit ihren Followern. Denn damit ihre Haare auch am nächsten Morgen noch perfekt aussehen, stülpt sie einfach eine einzelne Socke darüber. Davor formt sie jedoch noch einen Zopf. Dadurch, dass sie dabei aber komplett auf Haargummis oder sonstiges Zubehör verzichtet, beschädigt sie ihre Haare auch nicht und verhindert, dass ihre Strähnen abbrechen und die Spitzen trocken werden. Das sieht dann so aus:

Und weil Ashleys Follower natürlich auch das Endergebnis sehen wollen, präsentiert sie ihre wallende und vor allem perfekt gelockte Mähne am nächsten Morgen:

Klingt also definitiv nach einem super leichten Hack, der sich ganz einfach nachmachen lässt! Besonders für langes Haar ist der Socken-Trick perfekt.

2. Die lockere Flecht-Frisur

Wer seine Haare schonen, vor Frizz schützen und gleichzeitig auch noch herrliche Beach-Waves haben möchte, kann einfach eine Flechtfrisur zaubern. Jedoch solltet ihr darauf achten, dass ihr die Strähnen nur locker miteinander verflechtet, sonst könnten eure Haare nämlich brechen. Durch diese Frisur gelangt außerdem ausreichend Luft an die Kopfhaut und das führt wiederum dazu, dass die Haare langsamer nachfetten.

Wer einen etwas dramatischeren Lockenkopf zaubern möchte, kann sich auch einfach zwei kleine Zöpfchen links und rechts flechten – ganz so wie unsere liebe Pippi Langstrumpf das schon gemacht hat. Achtet beim Zusammenbinden der Haare jedoch darauf, dass ihr einen Spiralhaargummi verwendet, damit die unteren Enden nicht zerdrückt werden.

3. Haare hochstecken mit Twist

Wer ein bisschen Schwung in seine Haarpracht bringen möchte, dreht sie am Hinterkopf ein und wickelt sie dann nach oben. Festmachen könnt ihr den Twist mit einer Haarklammer, die jedoch relativ weit oben befestigt werden sollte, denn sonst spürt ihr sie beim Schlafen und das ist nun wirklich nicht angenehm.

Alternativ könnt ihr euch auch zwei Teile nach oben drehen und diese dann mit einem weichen Haargummi befestigen. Wer braucht schon einen Lockenstab, wenn ihr euch auch im Schlaf super stylen könnt?!

4. Lockerer High-Bun

Um zu verhindern, dass sich die Haare verknoten und am nächsten Morgen einfach total ungebändigt aussehen, könnt ihr sie auch zu einem lockeren High-Bun formen. Wichtig ist aber, dass ihr die Haare nicht zu streng zusammenbindet, denn das schädigt die Haarwurzeln!

Noch ein Tipp: Am besten verwendet ihr große Scrunchies aus Seide oder Samt, um harte Kanten zu vermeiden. Nach dem Aufstehen habt ihr dann ganz leichte Wellen und Volumen.

5. Offene Haare auf Seidenbezug

Eigentlich sollte man es wirklich vermeiden, mit offenen Haaren zu schlafen. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass die Haare durch die ständige Reibung beim Hin- und Herwälzen kaputt werden. ABER: Wenn ihr es richtig macht, könnt ihr auch ohne Frisur schlafen gehen und wacht am nächsten Tag trotzdem mit einer schönen und glänzenden Mähne auf. Am besten legt ihr die Haare oben über das Kopfkissen, damit ihr nicht direkt draufliegt.

Hierbei gibt es natürlich keine Garantie, dass die Haare die Nacht über so bleiben. Was jedoch helfen kann, sind Kissenbezüge aus Seide. Denn dadurch werden die Haarfolikel geschont und das Seidenprotein stärkt die Haare zusätzlich.