Seit ihrem letzten Album ist es sehr still um Lady Gaga geworden. Komisch, dass momentan einige Personen berichten, ihre Doppelgänger an den seltsamsten Orten zu sehen. Gerade soll einer von ihnen sogar bei den Olympischen Spielen teilnehmen.

Via Twitter teilen Fans ihre Doppelgänger-Beobachtungen mit der Welt.

Überall sind Lady Gaga Doppelgänger

Es ist so gut, dass es ein witziger PR-Gag sein könnte. Aber so etwas kann sich einfach niemand ausdenken. Denn gerade ist die ganze Twitter-Community mehr als nur irritiert. Via Twitter teilen Fans Fotos mit Lady Gaga Doppelgängern, die sie an den ungewöhnlichsten Orten treffen. Beim Zahnarzt, im russischen Fernsehen oder als Model für Gesichtsmasken. Vielleicht ist die Ikone einfach nur mit extrem vielen Talenten gesegnet? Anscheinend gibt es nichts, das der Star nicht kann. Haltet die Augen offen: In diesen Situationen könnt ihr möglicherweise auf die Pokerface-Interpretin treffen.

1. Wenn die Popikone deine Zahnärztin ist:

Lady Gaga is a dentist now she is so multitalented pic.twitter.com/nXnio9mzix — Rachael ミ☆ (@Gagasfilm) November 28, 2020

2. Wenn die Popikone im russischen Fernsehen als Richterin zu sehen ist:

Lady Gaga was spotted on a Russian TV as a judge 💗 she looks stunning! pic.twitter.com/C8GvSfcoFB — sam (@gagasrush00ker) June 8, 2021

3. Wenn du dir online Gesichtsmasken kaufen willst und die Sängerin dafür modelt:

nós vamos morrer pic.twitter.com/wLfIM5QOZn — Destruidora de conteúdo (@rolodebolo) April 30, 2021

4. Wenn der Star deine Friseurin ist:

5. Wenn der Popstar nebenberuflich auch noch Feuerwehrfrau ist und bei der Löschung von Waldbränden hilft:

via Twitter @gagadaily

6. Wenn die Alejandro-Interpretin plötzlich bei den Olympischen Spielen teilnimmt:

Why is Lady Gaga at the Olympics pic.twitter.com/DMvSOHCGyn — Gaga Daily (@gagadaily) July 26, 2021

7. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist die 35-Jährige Amy Winehouse: