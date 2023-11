So sehr man seinen Partner oder seine Partnerin auch liebt – der eine oder andere Beziehungsstreit gehört einfach dazu. Doch manchmal sind die Gemüter so erhitzt, dass man ziemlich verletzend wird. Damit der Konflikt nicht ausartet, könnt ihr zwei einfache Wörter einsetzen, die das Gespräch vollkommen verändern können – zum Positiven!

Das beweist eine Psychologin aus den USA.

Mit diesen beiden Wörtern könnt ihr einen Beziehungsstreit in eine positive Richtung lenken

Je länger man mit einer Person eine Beziehung führt, desto festgefahrener sind die eigenen Ansichten. Denn während man gerade am Anfang einer neuen Liebe noch bereit ist, Kompromisse aus Höflichkeit einzugehen, beharren wir nach ein paar Jahren oft auf unsere eigenen Standpunkte – komme, was wolle. Das kann oft zu Konflikten führen, die nicht gerade positiv enden. Ist man dann auch noch mit jemandem zusammen, der gerne provoziert und den Beziehungsstreit damit in die Höhe treibt, dann kann man sich schon mal auf verletzte Gefühle einstellen.

Doch eine US-Psychologin könnte dafür eine Lösung haben. Wie Andrea Wachter im Magazin Psychology Today schreibt, gibt es zwei einfache Wörter, die man einsetzen kann, damit der Streit eine völlig andere Richtung annimmt, bei der es gegen Ende möglicherweise sogar einen Kompromiss gibt, mit dem alle zufrieden sind. Diese zwei Worte habt ihr mit Sicherheit schon öfter verwendet. Vor allem, wer Geschwister hat, hat es in seiner Kindheit bestimmt das eine oder andere Mal aus dem Mund seiner Eltern gehört. Bereit? Es ist ganz einfach: „Sei nett“. Diese Beziehungs-Zauberformel soll angeblich Wunder bewirken.

Darum ist nett sein der Schlüssel in einem Streit

Dr. Wachter ist überzeugt, dass ein simples „sei nett“ vieles bewegen kann. „Wie schwierig kann es schon sein, nett zu sein, besonders zu den Menschen, die wir am meisten lieben?“, so die Psychologin. Allerdings ist das nicht immer ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. „Leider leiden viele Menschen in Beziehungen unter ungelösten Problemen und alten Wunden, was ein respektvolles Streitgespräch alles andere als einfach machen kann“. Und genau das ist auch das Schlüsselwort: Respekt.

Bittet man seinen Partner oder seine Partnerin, während eines Konfliktes nett zu sein, dann erwartet er oder sie das vielleicht nicht. Umso besser: Denn so hat die Person die Möglichkeit, kurz innezuhalten und über das eigene Verhalten nachzudenken (man selbst natürlich auch). Somit erkennt man vielleicht auch schneller, wem man hier gerade verletzende Dinge an den Kopf wirft und es hilft mit Sicherheit auch dabei, sich ein wenig zu beruhigen und nicht mehr rot zu sehen.

Nett sein heißt nicht, die eigenen Gefühle zu verstecken

Eines betont die Psychologin allerdings: Nett zu sein heißt nicht, dass man seine eigenen Gefühle verstecken muss, um für Harmonie in der Beziehung zu sorgen. Vielmehr soll das „Sei Nett“-Mantra als eine Art Reminder dienen, um sich immer wieder bewusst zu machen, dass man respektvoll miteinander umgehen soll.